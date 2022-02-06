18:45 06.02.2022 (обновлено: 18:54 06.02.2022)
В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России
Советник Байдена Салливан: США будут использовать "Северный поток — 2" как рычаг влияния
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США намерены использовать газопровод "Северный поток — 2" как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу Fox News.
РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Салливан поставил в заслугу американской дипломатии то, что "Северный поток — 2" до сих пор не начал поставки российского газа в Европу, и заверил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы. "Вы говорите: "Отключите "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток — 2" вперед не двинется", - сказал Салливан. Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
"Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)", - отметил советник американского президента Джо Байдена.
Ожидается, что судьба "Северного потока — 2" будет обсуждаться на предстоящей в понедельник встрече Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Вашингтон. "В преддверии визита канцлера в Вашингтон мы очень тесно координируемся с Германией по поводу быстрых и суровых санкций, которые США и Европа вместе введут против России в случае вторжения на Украину", - добавил Салливан.