https://ria.ru/20220206/gaz-1771353528.html

В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России

В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России - РИА Новости, 06.02.2022

В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России

США намерены использовать газопровод "Северный поток — 2" как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T18:45

2022-02-06T18:45

2022-02-06T18:54

в мире

северный поток — 2

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США намерены использовать газопровод "Северный поток — 2" как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу Fox News.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Салливан поставил в заслугу американской дипломатии то, что "Северный поток — 2" до сих пор не начал поставки российского газа в Европу, и заверил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы. "Вы говорите: "Отключите "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток — 2" вперед не двинется", - сказал Салливан. Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны."Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)", - отметил советник американского президента Джо Байдена.Ожидается, что судьба "Северного потока — 2" будет обсуждаться на предстоящей в понедельник встрече Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Вашингтон. "В преддверии визита канцлера в Вашингтон мы очень тесно координируемся с Германией по поводу быстрых и суровых санкций, которые США и Европа вместе введут против России в случае вторжения на Украину", - добавил Салливан.

https://ria.ru/20220205/potok-1771193899.html

https://ria.ru/20220204/potok-1770990038.html

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в мире, северный поток — 2, сша, москва, джо байден, россия, олаф шольц, владимир путин