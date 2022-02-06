Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/gaz-1771353528.html
В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России
В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России - РИА Новости, 06.02.2022
В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России
США намерены использовать газопровод "Северный поток — 2" как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T18:45
2022-02-06T18:54
в мире
северный поток — 2
сша
москва
джо байден
россия
олаф шольц
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_ec5e311188de26e7bed6c9f82dd800e3.jpg
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США намерены использовать газопровод "Северный поток — 2" как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу Fox News.РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.Салливан поставил в заслугу американской дипломатии то, что "Северный поток — 2" до сих пор не начал поставки российского газа в Европу, и заверил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы. "Вы говорите: "Отключите "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток — 2" вперед не двинется", - сказал Салливан. Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны."Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)", - отметил советник американского президента Джо Байдена.Ожидается, что судьба "Северного потока — 2" будет обсуждаться на предстоящей в понедельник встрече Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Вашингтон. "В преддверии визита канцлера в Вашингтон мы очень тесно координируемся с Германией по поводу быстрых и суровых санкций, которые США и Европа вместе введут против России в случае вторжения на Украину", - добавил Салливан.
https://ria.ru/20220205/potok-1771193899.html
https://ria.ru/20220204/potok-1770990038.html
сша
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766061275_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b189abef1c36d66ac697876093dc96c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северный поток — 2, сша, москва, джо байден, россия, олаф шольц, владимир путин
18:45 06.02.2022 (обновлено: 18:54 06.02.2022)
 
В США заявили о планах "использовать" "Северный поток — 2" против России

Советник Байдена Салливан: США будут использовать "Северный поток — 2" как рычаг влияния

© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкБереговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты газопровода Северный поток - 2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
Перейти в фотобанк
Береговые объекты газопровода "Северный поток - 2" в городе Любмин в Германии
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. США намерены использовать газопровод "Северный поток — 2" как рычаг влияния на Россию в ситуации вокруг Украины, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан телеканалу Fox News.
РФ не раз заявляла, что "Северный поток — 2", против которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий, выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
Пуско-наладка оборудования газопровода Северный поток — 2 на береговом участке в России - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 03:38
В Польше раскрыли "план" России по запуску "Северного потока — 2"
Салливан поставил в заслугу американской дипломатии то, что "Северный поток — 2" до сих пор не начал поставки российского газа в Европу, и заверил, что этого не произойдет в ближайшие месяцы. "Вы говорите: "Отключите "Северный поток — 2". "Северный поток — 2" не включен. По нему не течет газ сейчас и не потечет еще месяцы благодаря отчасти дипломатии США. Мы абсолютно ясно давали понять, что если Россия вторгнется на Украину, то тем или иным способом "Северный поток — 2" вперед не двинется", - сказал Салливан. Россия отрицает приписываемые ей на Западе агрессивные планы в отношении соседней страны.
"Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. (Президент России) Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтет двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды (проекта)", - отметил советник американского президента Джо Байдена.
Ожидается, что судьба "Северного потока — 2" будет обсуждаться на предстоящей в понедельник встрече Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, который приезжает в Вашингтон. "В преддверии визита канцлера в Вашингтон мы очень тесно координируемся с Германией по поводу быстрых и суровых санкций, которые США и Европа вместе введут против России в случае вторжения на Украину", - добавил Салливан.
Прокладка микротоннеля во время строительства газопровода Северный поток — 2 около Любмина - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
4 февраля, 05:45
"Крайне глупо": в ФРГ назвали условие для остановки "Северного потока — 2"
 
В миреСеверный поток — 2СШАМоскваДжо БайденРоссияОлаф ШольцВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала