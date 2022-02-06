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В Киеве увидели "риски" остановки Россией транзита газа через Украину
В Киеве увидели "риски" остановки Россией транзита газа через Украину - РИА Новости, 06.02.2022
В Киеве увидели "риски" остановки Россией транзита газа через Украину
Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что сегодня есть риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:42
2022-02-06T15:42
в мире
газпром
нато
россия
польша
киев
матеуш моравецкий
владимир зеленский
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КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что сегодня есть риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.Президент Украины Владимир Зеленский и глава совета министров Польши Матеуш Моравецкий ранее провели встречу в Киеве и обсудили увеличение объемов поставок газа на Украину по территории Польши через польские LNG-терминалы. Кроме того, министр энергетики страны Герман Галущенко в пятницу заявил, что Украина начала импорт газа для формирования запасов на следующий отопительный сезон, по маршруту из Венгрии в феврале будет импортировано около 130 миллионов кубометров.Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. "Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши. "У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне достаточно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе… Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка", - добавил он.Ранее Макогон заявил, что в 2021 году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров. В свою очередь в конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220203/gaz-1770784035.html
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в мире, газпром, нато, россия, польша, киев, матеуш моравецкий, владимир зеленский, алексей миллер, венгрия
15:42 06.02.2022
 
В Киеве увидели "риски" остановки Россией транзита газа через Украину

Оператор ГТС Украины: Венгрия поможет в случае остановки Россией транзита газа

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция
Читать ria.ru в
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что сегодня есть риски остановки транзита российского газа по территории Украины, по его словам, возможность импорта газа из Венгрии поможет стране в случае сильных морозов.
Президент Украины Владимир Зеленский и глава совета министров Польши Матеуш Моравецкий ранее провели встречу в Киеве и обсудили увеличение объемов поставок газа на Украину по территории Польши через польские LNG-терминалы. Кроме того, министр энергетики страны Герман Галущенко в пятницу заявил, что Украина начала импорт газа для формирования запасов на следующий отопительный сезон, по маршруту из Венгрии в феврале будет импортировано около 130 миллионов кубометров.
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Макогон сообщил, что возможность импортировать газ из Венгрии поможет Киеву в случае сильных морозов или нехватки топлива, независимо от транзита. "Сейчас, скажем так, учитывая ситуацию на востоке, есть риски того, что Россия может остановить транзит", - заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
Макогон также рассказал о возможностях получать газ из Польши. "У нас уже есть два газопровода на Польшу, и мы можем поучать из Польши 6,6 миллиардов кубических метров газа в год. Этого вполне достаточно и для Украины, и для Польши. В данный момент есть проблема с транспортировкой газа по территории Польши к украинской границе… Мы заинтересованы использовать польские LNG-терминалы. Это даст нам дополнительное возможное направление импорта газа с мирового рынка", - добавил он.
Ранее Макогон заявил, что в 2021 году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров. В свою очередь в конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
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Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
 
В миреГазпромНАТОРоссияПольшаКиевМатеуш МоравецкийВладимир ЗеленскийАлексей МиллерВенгрия
 
 
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