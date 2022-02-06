В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа
Президент Боливии Луис Арсе сообщил об обнаружении в стране новых запасов природного газа
Шахтерская столица Боливии Потоси
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии, сообщил президент страны Луис Арсе.
"Сообщаем Боливии, что разведка (месторождений – ред.), которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между (департаментами – ред.) Тариха и Чукисака, с потенциалом добычи в 3 миллиона кубометров в день", - написал он на своей странице в Twitter.
(Hilo) Anunciamos a #Bolivia que las exploraciones que comenzamos el año pasado han dado resultado. Hemos encontrado reservas de gas natural en el campo Margarita-Huacaya, ubicado entre Tarija y Chuquisaca, con un potencial de producción de 3 millones de metros cúbicos por día. pic.twitter.com/kodsAzg838— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) February 5, 2022
Боливийская нефтегазовая компания YPFB заявила, что новая скважина "Маргарита 10" станет крупнейшим газодобывающим месторождением в стране. Ожидается, что добыча на этой скважине принесет государству доход в размере более 260 миллионов долларов в год.
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