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В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа
В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа - РИА Новости, 06.02.2022
В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа
Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии, сообщил президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T12:53
2022-02-06T12:53
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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии, сообщил президент страны Луис Арсе."Сообщаем Боливии, что разведка (месторождений – ред.), которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между (департаментами – ред.) Тариха и Чукисака, с потенциалом добычи в 3 миллиона кубометров в день", - написал он на своей странице в Twitter.Боливийская нефтегазовая компания YPFB заявила, что новая скважина "Маргарита 10" станет крупнейшим газодобывающим месторождением в стране. Ожидается, что добыча на этой скважине принесет государству доход в размере более 260 миллионов долларов в год.
https://ria.ru/20210804/razgovor-1744259886.html
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боливия, цены на нефть, латинская америка
12:53 06.02.2022
 
В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа

Президент Боливии Луис Арсе сообщил об обнаружении в стране новых запасов природного газа

CC BY 2.0 / galeria_miradas / PotosiШахтерская столица Боливии Потоси
Шахтерская столица Боливии Потоси - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
CC BY 2.0 / galeria_miradas / Potosi
Шахтерская столица Боливии Потоси
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии, сообщил президент страны Луис Арсе.
"Сообщаем Боливии, что разведка (месторождений – ред.), которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между (департаментами – ред.) Тариха и Чукисака, с потенциалом добычи в 3 миллиона кубометров в день", - написал он на своей странице в Twitter.
Боливийская нефтегазовая компания YPFB заявила, что новая скважина "Маргарита 10" станет крупнейшим газодобывающим месторождением в стране. Ожидается, что добыча на этой скважине принесет государству доход в размере более 260 миллионов долларов в год.
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