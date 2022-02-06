https://ria.ru/20220206/gaz-1771318998.html

В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа

В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа - РИА Новости, 06.02.2022

В Боливии обнаружили новые крупные запасы природного газа

Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии, сообщил президент страны Луис Арсе. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T12:53

2022-02-06T12:53

2022-02-06T12:53

боливия

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МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Новые крупные запасы природного газа обнаружили в Боливии, сообщил президент страны Луис Арсе."Сообщаем Боливии, что разведка (месторождений – ред.), которую мы начали в прошлом году, дала результаты. Мы обнаружили запасы природного газа на месторождении Маргарита-Уакайя, расположенном между (департаментами – ред.) Тариха и Чукисака, с потенциалом добычи в 3 миллиона кубометров в день", - написал он на своей странице в Twitter.Боливийская нефтегазовая компания YPFB заявила, что новая скважина "Маргарита 10" станет крупнейшим газодобывающим месторождением в стране. Ожидается, что добыча на этой скважине принесет государству доход в размере более 260 миллионов долларов в год.

https://ria.ru/20210804/razgovor-1744259886.html

боливия

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боливия, цены на нефть, латинская америка