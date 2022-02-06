Это измена! В Киеве обратились к Зеленскому из-за покупки российского газа
Эксперт Лазарев: Зеленский предал Украину, решив оплачивать Европе покупку газа из России
© REUTERS / Valentyn OgirenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский во время брифинга после переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Политолог Александр Лазарев в эфире телеканала "НАШ" резко раскритиковал решение Украины начать импортировать газ из Венгрии, который, по его словам, на самом деле имеет российское происхождение.
Украинский эксперт считает, что экономический кризис в стране начался после перехода к закупкам голубого топлива по европейским ценам.
"Впервые в истории реверс российского газа будет осуществляться из Венгрии, который попадает туда не через нашу ГТС, а через "Турецкий поток". Средняя цена (на газ. — Прим. ред.) по палате в Европе — это 350 долларов, мы же берем его сейчас по стоимости 1440 долларов", — уточнил Лазарев.
На этом фоне политолог обратился к украинской политической элите во главе с президентом Владимиром Зеленским с вопросом о "патриотичности такого подхода".
"Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы самая богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?" — возмутился эксперт.
Лазарев заключил, что считает более целесообразным начать закупки газа напрямую у России.
Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Киев впервые начал импортировать газ напрямую из Венгрии, тогда как раньше получал топливо реверсом. Однако, как отметило издание "Страна.ua", этот газ имеет российское происхождение.
При этом начало поставок совпало с визитом в Москву премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Глава венгерского кабмина по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что стороны близки к договору о поставке дополнительно миллиарда кубометров газа. Путин, в свою очередь, отметил, что это не должно стать для России "особой проблемой".
Украина в 2015 году перестала напрямую покупать газ из России и заменила его так называемым виртуальным реверсом. Реверс означает, что изначальный потребитель, получив в собственность газ, поставляет его в обратном направлении. Виртуальный же реверс — взаимозачет поставок, он предполагает, что украинские потребители отбирают часть транзитного газа, который "Газпром" направляет в Европу. Физически он не пересекает западные границы страны, но оформляется как импортированный из ЕС.