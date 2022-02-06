https://ria.ru/20220206/feyk-1771285720.html

В Якутии опровергли фейки о вертолете, который "распыляет" "омикрон"

В Якутии опровергли фейки о вертолете, который "распыляет" "омикрон" - РИА Новости, 06.02.2022

В Якутии опровергли фейки о вертолете, который "распыляет" "омикрон"

Авиакомпания "Полярные авиалинии" опровергла в Telegram-канале появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распыляет штамм коронавируса... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T01:14

2022-02-06T01:14

2022-02-06T01:14

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

полярные авиалинии

ми-8

республика саха (якутия)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1770022682_0:163:2353:1486_1920x0_80_0_0_c893812a635e89e13cf1dc5e448dba39.jpg

ЯКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Полярные авиалинии" опровергла в Telegram-канале появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распыляет штамм коронавируса "омикрон" над одним из регионов.Пользователи одной из соцсетей распространили видео, на котором заснят вертолет Ми-8, оставляющий белый след. Под роликом стали появляться комментарии пользователей, что это якобы распыляют "омикрон". В свою очередь, пилоты авиакомпании решили ответить на это аналогичной шуткой и записали видео, где говорят, что заправляют емкости вирусом и готовятся к взлету и распылению.По словам заместителя лётного директора, пилота-инструктора Семена Семенова, при выходе из двигателя вертолета температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности образуется инверсионный след."Это всё объясняется физикой еще со школьной программы. Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле для жителей сёл Якутии, привычных к полётам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления", - приводятся в сообщении слова Семенова.Авиакомпания "Полярные авиалинии" выполняет пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри региона. Владельцем 100% минус одной акции "Полярных авиалиний" является авиакомпания "Якутия".

https://ria.ru/20211012/shtraf-1754188877.html

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, полярные авиалинии, ми-8, республика саха (якутия), общество