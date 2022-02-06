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В Якутии опровергли фейки о вертолете, который "распыляет" "омикрон"
В Якутии опровергли фейки о вертолете, который "распыляет" "омикрон" - РИА Новости, 06.02.2022
В Якутии опровергли фейки о вертолете, который "распыляет" "омикрон"
Авиакомпания "Полярные авиалинии" опровергла в Telegram-канале появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распыляет штамм коронавируса... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T01:14
2022-02-06T01:14
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
полярные авиалинии
ми-8
республика саха (якутия)
общество
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ЯКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Полярные авиалинии" опровергла в Telegram-канале появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распыляет штамм коронавируса "омикрон" над одним из регионов.Пользователи одной из соцсетей распространили видео, на котором заснят вертолет Ми-8, оставляющий белый след. Под роликом стали появляться комментарии пользователей, что это якобы распыляют "омикрон". В свою очередь, пилоты авиакомпании решили ответить на это аналогичной шуткой и записали видео, где говорят, что заправляют емкости вирусом и готовятся к взлету и распылению.По словам заместителя лётного директора, пилота-инструктора Семена Семенова, при выходе из двигателя вертолета температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности образуется инверсионный след."Это всё объясняется физикой еще со школьной программы. Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле для жителей сёл Якутии, привычных к полётам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления", - приводятся в сообщении слова Семенова.Авиакомпания "Полярные авиалинии" выполняет пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри региона. Владельцем 100% минус одной акции "Полярных авиалиний" является авиакомпания "Якутия".
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, полярные авиалинии, ми-8, республика саха (якутия), общество
01:14 06.02.2022
 
В Якутии опровергли фейки о вертолете, который "распыляет" "омикрон"

"Полярные авиалинии" опровергли фейки о вертолете, который в Якутии "распыляет" "омикрон"

© РИА Новости / Алексей ДаничевВертолет Ми-8
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Вертолет Ми-8. Архивное фото
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ЯКУТСК, 6 фев – РИА Новости. Авиакомпания "Полярные авиалинии" опровергла в Telegram-канале появившиеся слухи о том, что вертолет в Якутии с воздуха якобы распыляет штамм коронавируса "омикрон" над одним из регионов.
Пользователи одной из соцсетей распространили видео, на котором заснят вертолет Ми-8, оставляющий белый след. Под роликом стали появляться комментарии пользователей, что это якобы распыляют "омикрон". В свою очередь, пилоты авиакомпании решили ответить на это аналогичной шуткой и записали видео, где говорят, что заправляют емкости вирусом и готовятся к взлету и распылению.

"Видео снято в одном из районов республики и дополняется комментариями о том, что "идет распыление коронавируса, омикрона". "Полярные авиалинии" сообщают, что это так называемый инверсионный след. Его оставляют любые типы воздушных судов при температуре воздуха ниже минус 30 по Цельсию", - заявила пресс-служба "Полярных авиалиний".

По словам заместителя лётного директора, пилота-инструктора Семена Семенова, при выходе из двигателя вертолета температура выхлопа составляет почти 1000 градусов. А при сочетании разницы температур окружающего воздуха и высокой влажности образуется инверсионный след.
"Это всё объясняется физикой еще со школьной программы. Чем выше разница температур, тем инверсионный след больше. На самом деле для жителей сёл Якутии, привычных к полётам на вертолетах, это не вызывает никакого удивления", - приводятся в сообщении слова Семенова.
Авиакомпания "Полярные авиалинии" выполняет пассажирские и грузовые авиаперевозки внутри региона. Владельцем 100% минус одной акции "Полярных авиалиний" является авиакомпания "Якутия".
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