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Культура
https://ria.ru/20220206/elizabeth-1770728481.html
Самый яркий монарх. Как Елизавета II создавала свой стиль
Самый яркий монарх. Как Елизавета II создавала свой стиль - РИА Новости, 06.02.2022
Самый яркий монарх. Как Елизавета II создавала свой стиль
В этом году исполняется 70 лет, как Елизавета II взошла на британский престол. Все эти годы она отражала состояние своего народа, переживая с ним, как... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T07:17
2022-02-06T07:17
культура
новости культуры
королева елизавета ii
стиль жизни
принц филипп, герцог эдинбургский
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В этом году исполняется 70 лет, как Елизавета II взошла на британский престол. Все эти годы она отражала состояние своего народа, переживая с ним, как радостные, так и трагические события. И во многом ей в этом помог стиль. О том, как гардероб из юной принцессы сделал одного из самых узнаваемых и любимых монархов в мире — в фотоленте РИА Новости.
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новости культуры, королева елизавета ii, стиль жизни, фото, принц филипп, герцог эдинбургский
07:17 06.02.2022
 
Самый яркий монарх. Как Елизавета II создавала свой стиль

Дипломатично и со вкусом: королева Елизавета II провела на троне уже 70 лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. В этом году исполняется 70 лет, как Елизавета II взошла на британский престол. Все эти годы она отражала состояние своего народа, переживая с ним, как радостные, так и трагические события. И во многом ей в этом помог стиль. О том, как гардероб из юной принцессы сделал одного из самых узнаваемых и любимых монархов в мире — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Victoria and Albert Museum, London

Придя к власти вскоре после окончания Второй мировой войны, юная королева быстро стала воплощением надежды и оптимизма в это все еще трудное время. Елизавета II разжигала веру в лучшее, как могла. Одним из самых доступных и полезных помощников стал ее гардероб, который более семи десятилетий создает одновременно элегантный, сдержанный и властный образ.

На фото: королева Елизавета II в день коронации 2 июня 1953 года.

Королева Елизавета II в день коронации 2 июня 1953 год
1 из 12

Придя к власти вскоре после окончания Второй мировой войны, юная королева быстро стала воплощением надежды и оптимизма в это все еще трудное время. Елизавета II разжигала веру в лучшее, как могла. Одним из самых доступных и полезных помощников стал ее гардероб, который более семи десятилетий создает одновременно элегантный, сдержанный и властный образ.

На фото: королева Елизавета II в день коронации 2 июня 1953 года.

© Фото : Victoria and Albert Museum, London
© AP Photo

Стиль молодой принцессы, достигшей совершеннолетия во время войны, часто отражал состояние нации. В 1946 году принц Филипп сделал Елизавете предложение. Великобритания, как и многие другие страны, находилась в финансовом кризисе. В послевоенные годы экономили на всем, в том числе на королевской свадьбе. Но свое платье мечты Елизавета все же получила. Как и многие невесты в те годы, она использовала купоны на продукты, которые ей прислали со всей страны.

В результате в ноябре 1947 года наследница престола появилась в роскошном туалете, разработанном Норманом Хартнеллом. Платье из шелка цвета слоновой кости, украшенное тысячами бусин, жемчужин и нежными вышивками, вошло не только в историю свадебной моды, но и стало своеобразным символом новой спокойной и мирной жизни.

Свадебная фотография королевы Великобритании Елизаветы II и принца Филиппа
2 из 12

Стиль молодой принцессы, достигшей совершеннолетия во время войны, часто отражал состояние нации. В 1946 году принц Филипп сделал Елизавете предложение. Великобритания, как и многие другие страны, находилась в финансовом кризисе. В послевоенные годы экономили на всем, в том числе на королевской свадьбе. Но свое платье мечты Елизавета все же получила. Как и многие невесты в те годы, она использовала купоны на продукты, которые ей прислали со всей страны.

В результате в ноябре 1947 года наследница престола появилась в роскошном туалете, разработанном Норманом Хартнеллом. Платье из шелка цвета слоновой кости, украшенное тысячами бусин, жемчужин и нежными вышивками, вошло не только в историю свадебной моды, но и стало своеобразным символом новой спокойной и мирной жизни.

© AP Photo
© AP Photo

В дальнейшем стиль королевы стал более демократичным и определялся некоторыми основными элементами, которые до сих пор остаются неизменными.

Королева Великобритании Елизавета II в 1967 году
3 из 12

В дальнейшем стиль королевы стал более демократичным и определялся некоторыми основными элементами, которые до сих пор остаются неизменными.

© AP Photo
© AFP 2022 / Daniel Leal

Это миниатюрные сумки туфли-лодочки, шляпки и, конечно, непревзойденная коллекция фамильных брошей, в которых она появлялась на королевских прогулках, государственных визитах и бесчисленных аудиенциях с высокопоставленными лицами.

Королева Великобритании Елизавета II в Аскоте. 19 июня 2018
4 из 12

Это миниатюрные сумки туфли-лодочки, шляпки и, конечно, непревзойденная коллекция фамильных брошей, в которых она появлялась на королевских прогулках, государственных визитах и бесчисленных аудиенциях с высокопоставленными лицами.

© AFP 2022 / Daniel Leal
© AFP 2022 / Vincenzo Pinto

Аксессуары не только привносят в ансамбли королевы ощущение праздника, но и являются своего рода скрытыми символами, которые публика постоянно пытается расшифровать.

Королева Елизавета II во время выступления в Валлетте. 25 ноября 2005
5 из 12

Аксессуары не только привносят в ансамбли королевы ощущение праздника, но и являются своего рода скрытыми символами, которые публика постоянно пытается расшифровать.

© AFP 2022 / Vincenzo Pinto
© AFP 2022 / Jonathan Brady

На похоронах любимого мужа, принца Филиппа — королева, конечно, была одета во все черное.

Но все же позволила единственный аксессуар — к пальто она приколола знаменитую Ричмондскую брошь, инкрустированную бриллиантами. Это украшение Ее Величество унаследовала от своей бабушки — Марии Текской. Драгоценность Елизавета II носила нечасто. Последний раз надевала ее на свадьбу внука Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Многие сразу стали искать тайный смысл в выборе украшения. Лучшей догадкой, наверное, стала версия о том, что так она выразила боль утраты по любви всей ее жизни.

Королева Елизавета II прибывает на похоронах британского принца Филиппа герцога Эдинбургского
6 из 12

На похоронах любимого мужа, принца Филиппа — королева, конечно, была одета во все черное.

Но все же позволила единственный аксессуар — к пальто она приколола знаменитую Ричмондскую брошь, инкрустированную бриллиантами. Это украшение Ее Величество унаследовала от своей бабушки — Марии Текской. Драгоценность Елизавета II носила нечасто. Последний раз надевала ее на свадьбу внука Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Многие сразу стали искать тайный смысл в выборе украшения. Лучшей догадкой, наверное, стала версия о том, что так она выразила боль утраты по любви всей ее жизни.

© AFP 2022 / Jonathan Brady
© AP Photo / Lefteris Pitarakis

Между тем, образы Елизаветы II не вошли бы в историю без любви Ее Величества к ярким и сочным цветам. Она и в молодости была невысокого роста, около 160 сантиметров, а сейчас и того меньше. Поэтому нужны были радостные оттенки, такие как желтый, персиковый, фуксия, фиолетовый, шартрез, лиловый и многие другие, гарантирующее, что одна из самых влиятельных женщин в мире не затеряется в толпе.

Королева Великобритании Елизавета II. 23 ноября 2010
7 из 12

Между тем, образы Елизаветы II не вошли бы в историю без любви Ее Величества к ярким и сочным цветам. Она и в молодости была невысокого роста, около 160 сантиметров, а сейчас и того меньше. Поэтому нужны были радостные оттенки, такие как желтый, персиковый, фуксия, фиолетовый, шартрез, лиловый и многие другие, гарантирующее, что одна из самых влиятельных женщин в мире не затеряется в толпе.

© AP Photo / Lefteris Pitarakis
© AP Photo

Приверженность Елизаветы яркой цветовой палитре — еще и своеобразный знак уважения к тем, кто находит время, чтобы встретиться с ней лично.

"Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видела или видел королеву", — говорит Софи Рис-Джонс, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II в документальном фильме "The Queen at 90" ("Королева в 90"), выпущенном в 2016 году.

Королева Великобритании Елизавета II у здания парламента в Бриджтауне на Барбадосе. 24 февраля 1975
8 из 12

Приверженность Елизаветы яркой цветовой палитре — еще и своеобразный знак уважения к тем, кто находит время, чтобы встретиться с ней лично.

"Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видела или видел королеву", — говорит Софи Рис-Джонс, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II в документальном фильме "The Queen at 90" ("Королева в 90"), выпущенном в 2016 году.

© AP Photo
© AP Photo / Martin Cleaver

Разумеется, свой стиль Елизавета II разрабатывала не одна. Одевать одну из самых фотографируемых женщин в истории — целое искусство.

За свое 70-летнее правление королева немногим доверяла свой гардероб. Над ее нарядами в разное время работали Норман Хартнелл, Харди Эмис, Стюарт Парвин, и Анджела Келли.

Принцесса Уэльская Диана, и британская королева Елизавета II возле Кларенс-Хаус в Лондоне. 4 августа 1987
9 из 12

Разумеется, свой стиль Елизавета II разрабатывала не одна. Одевать одну из самых фотографируемых женщин в истории — целое искусство.

За свое 70-летнее правление королева немногим доверяла свой гардероб. Над ее нарядами в разное время работали Норман Хартнелл, Харди Эмис, Стюарт Парвин, и Анджела Келли.

© AP Photo / Martin Cleaver
© AFP 2022 / John Stillwell

"Наша задача как модельеров заключается в том, чтобы убедиться, что Ее Величество одета надлежащим образом для каждого случая", — пишет Анджела Келли в своих мемуарах, выпущенных в 2019 году.

Уравновешенный, уместный и всегда стратегический выбор стиля королевы — это не только форма дипломатии, но и выражение идентичности.

Королева Великобритании Елизавета II в сопровождении принца Филипп в соборе Святого Павла в Лондоне. 9 октября 2009
10 из 12

"Наша задача как модельеров заключается в том, чтобы убедиться, что Ее Величество одета надлежащим образом для каждого случая", — пишет Анджела Келли в своих мемуарах, выпущенных в 2019 году.

Уравновешенный, уместный и всегда стратегический выбор стиля королевы — это не только форма дипломатии, но и выражение идентичности.

© AFP 2022 / John Stillwell
© AFP 2022 / Maxwells

В 2011 году Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Ирландскую Республику с момента ее создания. В этой части острова последним побывал дедушка королевы Георг V в 1911 году.
К историческому государственному визиту подготовились ответственно, продумав каждую деталь поездки, вплоть до стежков на одежде.

Елизавета II прибыла в Дублин в зеленом пальто и шляпе в тон — фактически национальном цвете Ирландии. Позже на торжественный обед с президентом республики Ирландии Мэри Макалис (на фото справа) она надела белое шелковое платье, украшенное вручную вышитыми трилистниками и брошью в виде кельтской арфы. Все это, как говорят политики, продемонстрировало "нормализацию" отношений между Великобританий и Ирландией и стало гарантом дальнейшего дружественного диалога.

Королевой Великобритании Елизавета II и президент республики Ирландия Мэри Макалис перед торжественным обедом в Дублинском замоке. 18 мая 2011
11 из 12

В 2011 году Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Ирландскую Республику с момента ее создания. В этой части острова последним побывал дедушка королевы Георг V в 1911 году.
К историческому государственному визиту подготовились ответственно, продумав каждую деталь поездки, вплоть до стежков на одежде.

Елизавета II прибыла в Дублин в зеленом пальто и шляпе в тон — фактически национальном цвете Ирландии. Позже на торжественный обед с президентом республики Ирландии Мэри Макалис (на фото справа) она надела белое шелковое платье, украшенное вручную вышитыми трилистниками и брошью в виде кельтской арфы. Все это, как говорят политики, продемонстрировало "нормализацию" отношений между Великобританий и Ирландией и стало гарантом дальнейшего дружественного диалога.

© AFP 2022 / Maxwells
© AP Photo / Matt Dunham

Правя 70 лет Елизавета II видела, как модные тенденции приходят и уходят. А она продолжает сдержанно общаться через свои наряды: носить черную сумку, шляпки и считаться иконой стиля.

Стойкая, смелая и такая классическая — королева стала законодательницей мод и символом своего народа. Ее образ для британцев и не только давно стал синонимом традиций и стабильности.


Королева Великобритании Елизавета II в Бирмингеме. 7 октября 2021
12 из 12

Правя 70 лет Елизавета II видела, как модные тенденции приходят и уходят. А она продолжает сдержанно общаться через свои наряды: носить черную сумку, шляпки и считаться иконой стиля.

Стойкая, смелая и такая классическая — королева стала законодательницей мод и символом своего народа. Ее образ для британцев и не только давно стал синонимом традиций и стабильности.


© AP Photo / Matt Dunham
 
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