Самый яркий монарх. Как Елизавета II создавала свой стиль

Дипломатично и со вкусом: королева Елизавета II провела на троне уже 70 лет
Придя к власти вскоре после окончания Второй мировой войны, юная королева быстро стала воплощением надежды и оптимизма в это все еще трудное время. Елизавета II разжигала веру в лучшее, как могла. Одним из самых доступных и полезных помощников стал ее гардероб, который более семи десятилетий создает одновременно элегантный, сдержанный и властный образ.
На фото: королева Елизавета II в день коронации 2 июня 1953 года.
Придя к власти вскоре после окончания Второй мировой войны, юная королева быстро стала воплощением надежды и оптимизма в это все еще трудное время. Елизавета II разжигала веру в лучшее, как могла. Одним из самых доступных и полезных помощников стал ее гардероб, который более семи десятилетий создает одновременно элегантный, сдержанный и властный образ.
На фото: королева Елизавета II в день коронации 2 июня 1953 года.
Стиль молодой принцессы, достигшей совершеннолетия во время войны, часто отражал состояние нации. В 1946 году принц Филипп сделал Елизавете предложение. Великобритания, как и многие другие страны, находилась в финансовом кризисе. В послевоенные годы экономили на всем, в том числе на королевской свадьбе. Но свое платье мечты Елизавета все же получила. Как и многие невесты в те годы, она использовала купоны на продукты, которые ей прислали со всей страны.
В результате в ноябре 1947 года наследница престола появилась в роскошном туалете, разработанном Норманом Хартнеллом. Платье из шелка цвета слоновой кости, украшенное тысячами бусин, жемчужин и нежными вышивками, вошло не только в историю свадебной моды, но и стало своеобразным символом новой спокойной и мирной жизни.
Стиль молодой принцессы, достигшей совершеннолетия во время войны, часто отражал состояние нации. В 1946 году принц Филипп сделал Елизавете предложение. Великобритания, как и многие другие страны, находилась в финансовом кризисе. В послевоенные годы экономили на всем, в том числе на королевской свадьбе. Но свое платье мечты Елизавета все же получила. Как и многие невесты в те годы, она использовала купоны на продукты, которые ей прислали со всей страны.
В результате в ноябре 1947 года наследница престола появилась в роскошном туалете, разработанном Норманом Хартнеллом. Платье из шелка цвета слоновой кости, украшенное тысячами бусин, жемчужин и нежными вышивками, вошло не только в историю свадебной моды, но и стало своеобразным символом новой спокойной и мирной жизни.
В дальнейшем стиль королевы стал более демократичным и определялся некоторыми основными элементами, которые до сих пор остаются неизменными.
В дальнейшем стиль королевы стал более демократичным и определялся некоторыми основными элементами, которые до сих пор остаются неизменными.
Это миниатюрные сумки туфли-лодочки, шляпки и, конечно, непревзойденная коллекция фамильных брошей, в которых она появлялась на королевских прогулках, государственных визитах и бесчисленных аудиенциях с высокопоставленными лицами.
Это миниатюрные сумки туфли-лодочки, шляпки и, конечно, непревзойденная коллекция фамильных брошей, в которых она появлялась на королевских прогулках, государственных визитах и бесчисленных аудиенциях с высокопоставленными лицами.
Аксессуары не только привносят в ансамбли королевы ощущение праздника, но и являются своего рода скрытыми символами, которые публика постоянно пытается расшифровать.
Аксессуары не только привносят в ансамбли королевы ощущение праздника, но и являются своего рода скрытыми символами, которые публика постоянно пытается расшифровать.
На похоронах любимого мужа, принца Филиппа — королева, конечно, была одета во все черное.
Но все же позволила единственный аксессуар — к пальто она приколола знаменитую Ричмондскую брошь, инкрустированную бриллиантами. Это украшение Ее Величество унаследовала от своей бабушки — Марии Текской. Драгоценность Елизавета II носила нечасто. Последний раз надевала ее на свадьбу внука Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Многие сразу стали искать тайный смысл в выборе украшения. Лучшей догадкой, наверное, стала версия о том, что так она выразила боль утраты по любви всей ее жизни.
На похоронах любимого мужа, принца Филиппа — королева, конечно, была одета во все черное.
Но все же позволила единственный аксессуар — к пальто она приколола знаменитую Ричмондскую брошь, инкрустированную бриллиантами. Это украшение Ее Величество унаследовала от своей бабушки — Марии Текской. Драгоценность Елизавета II носила нечасто. Последний раз надевала ее на свадьбу внука Гарри и Меган Маркл в 2018 году. Многие сразу стали искать тайный смысл в выборе украшения. Лучшей догадкой, наверное, стала версия о том, что так она выразила боль утраты по любви всей ее жизни.
Между тем, образы Елизаветы II не вошли бы в историю без любви Ее Величества к ярким и сочным цветам. Она и в молодости была невысокого роста, около 160 сантиметров, а сейчас и того меньше. Поэтому нужны были радостные оттенки, такие как желтый, персиковый, фуксия, фиолетовый, шартрез, лиловый и многие другие, гарантирующее, что одна из самых влиятельных женщин в мире не затеряется в толпе.
Между тем, образы Елизаветы II не вошли бы в историю без любви Ее Величества к ярким и сочным цветам. Она и в молодости была невысокого роста, около 160 сантиметров, а сейчас и того меньше. Поэтому нужны были радостные оттенки, такие как желтый, персиковый, фуксия, фиолетовый, шартрез, лиловый и многие другие, гарантирующее, что одна из самых влиятельных женщин в мире не затеряется в толпе.
Приверженность Елизаветы яркой цветовой палитре — еще и своеобразный знак уважения к тем, кто находит время, чтобы встретиться с ней лично.
"Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видела или видел королеву", — говорит Софи Рис-Джонс, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II в документальном фильме "The Queen at 90" ("Королева в 90"), выпущенном в 2016 году.
Приверженность Елизаветы яркой цветовой палитре — еще и своеобразный знак уважения к тем, кто находит время, чтобы встретиться с ней лично.
"Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: "Я видела или видел королеву", — говорит Софи Рис-Джонс, графиня Уэссекская, супруга принца Эдварда, младшего сына Елизаветы II в документальном фильме "The Queen at 90" ("Королева в 90"), выпущенном в 2016 году.
Разумеется, свой стиль Елизавета II разрабатывала не одна. Одевать одну из самых фотографируемых женщин в истории — целое искусство.
За свое 70-летнее правление королева немногим доверяла свой гардероб. Над ее нарядами в разное время работали Норман Хартнелл, Харди Эмис, Стюарт Парвин, и Анджела Келли.
Разумеется, свой стиль Елизавета II разрабатывала не одна. Одевать одну из самых фотографируемых женщин в истории — целое искусство.
За свое 70-летнее правление королева немногим доверяла свой гардероб. Над ее нарядами в разное время работали Норман Хартнелл, Харди Эмис, Стюарт Парвин, и Анджела Келли.
"Наша задача как модельеров заключается в том, чтобы убедиться, что Ее Величество одета надлежащим образом для каждого случая", — пишет Анджела Келли в своих мемуарах, выпущенных в 2019 году.
Уравновешенный, уместный и всегда стратегический выбор стиля королевы — это не только форма дипломатии, но и выражение идентичности.
"Наша задача как модельеров заключается в том, чтобы убедиться, что Ее Величество одета надлежащим образом для каждого случая", — пишет Анджела Келли в своих мемуарах, выпущенных в 2019 году.
Уравновешенный, уместный и всегда стратегический выбор стиля королевы — это не только форма дипломатии, но и выражение идентичности.
В 2011 году Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Ирландскую Республику с момента ее создания. В этой части острова последним побывал дедушка королевы Георг V в 1911 году.
К историческому государственному визиту подготовились ответственно, продумав каждую деталь поездки, вплоть до стежков на одежде.
Елизавета II прибыла в Дублин в зеленом пальто и шляпе в тон — фактически национальном цвете Ирландии. Позже на торжественный обед с президентом республики Ирландии Мэри Макалис (на фото справа) она надела белое шелковое платье, украшенное вручную вышитыми трилистниками и брошью в виде кельтской арфы. Все это, как говорят политики, продемонстрировало "нормализацию" отношений между Великобританий и Ирландией и стало гарантом дальнейшего дружественного диалога.
В 2011 году Елизавета II стала первым британским монархом, посетившим Ирландскую Республику с момента ее создания. В этой части острова последним побывал дедушка королевы Георг V в 1911 году.
К историческому государственному визиту подготовились ответственно, продумав каждую деталь поездки, вплоть до стежков на одежде.
Елизавета II прибыла в Дублин в зеленом пальто и шляпе в тон — фактически национальном цвете Ирландии. Позже на торжественный обед с президентом республики Ирландии Мэри Макалис (на фото справа) она надела белое шелковое платье, украшенное вручную вышитыми трилистниками и брошью в виде кельтской арфы. Все это, как говорят политики, продемонстрировало "нормализацию" отношений между Великобританий и Ирландией и стало гарантом дальнейшего дружественного диалога.
Правя 70 лет Елизавета II видела, как модные тенденции приходят и уходят. А она продолжает сдержанно общаться через свои наряды: носить черную сумку, шляпки и считаться иконой стиля.
Стойкая, смелая и такая классическая — королева стала законодательницей мод и символом своего народа. Ее образ для британцев и не только давно стал синонимом традиций и стабильности.
Правя 70 лет Елизавета II видела, как модные тенденции приходят и уходят. А она продолжает сдержанно общаться через свои наряды: носить черную сумку, шляпки и считаться иконой стиля.
Стойкая, смелая и такая классическая — королева стала законодательницей мод и символом своего народа. Ее образ для британцев и не только давно стал синонимом традиций и стабильности.