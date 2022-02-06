Самый яркий монарх. Как Елизавета II создавала свой стиль

© Фото : Victoria and Albert Museum, London

Придя к власти вскоре после окончания Второй мировой войны, юная королева быстро стала воплощением надежды и оптимизма в это все еще трудное время. Елизавета II разжигала веру в лучшее, как могла. Одним из самых доступных и полезных помощников стал ее гардероб, который более семи десятилетий создает одновременно элегантный, сдержанный и властный образ.

На фото: королева Елизавета II в день коронации 2 июня 1953 года.