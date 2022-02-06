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Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области
Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области - РИА Новости, 06.02.2022
Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области
Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T20:29
2022-02-06T22:23
происшествия
авто
тульская область
дтп
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону.По данным областной прокуратуры, участников аварий и пострадавших может быть больше."На 126-м километре автодороги М2 "Крым", по предварительной информации, произошло столкновение 13 единиц транспортных средств, в которых, предварительно, пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние", — сообщили в полиции.В ведомстве добавили, что в километре от этого места произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей, в котором, предварительно, пострадала женщина.Движение полностью восстановили, подчеркнули в УМВД.В свою очередь, прокуратура Тульской области сообщила, что число разбитых машин и пострадавших людей выше."Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием приблизительно 30 автомобилей. Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых, по предварительной информации, трое несовершеннолетних, уточняется", — указали в надзорном ведомстве.Там добавили, что начали проверку.
https://ria.ru/20220206/dtp-1771330769.html
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происшествия, авто, тульская область, дтп
20:29 06.02.2022 (обновлено: 22:23 06.02.2022)
 
Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области

Восемь человек пострадали в массовых ДТП с участием 16 автомобилей в Тульской области

© Фото : Прокуратура Тульской областиНа месте массового ДТП в Тульской области
На месте массового ДТП в Тульской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Фото : Прокуратура Тульской области
На месте массового ДТП в Тульской области
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону.
По данным областной прокуратуры, участников аварий и пострадавших может быть больше.
"На 126-м километре автодороги М2 "Крым", по предварительной информации, произошло столкновение 13 единиц транспортных средств, в которых, предварительно, пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние", — сообщили в полиции.
В ведомстве добавили, что в километре от этого места произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей, в котором, предварительно, пострадала женщина.
Движение полностью восстановили, подчеркнули в УМВД.
В свою очередь, прокуратура Тульской области сообщила, что число разбитых машин и пострадавших людей выше.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием приблизительно 30 автомобилей. Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых, по предварительной информации, трое несовершеннолетних, уточняется", — указали в надзорном ведомстве.
Там добавили, что начали проверку.
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