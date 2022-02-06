https://ria.ru/20220206/dtp-1771362893.html
Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области
Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области - РИА Новости, 06.02.2022
Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области
Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T20:29
2022-02-06T20:29
2022-02-06T22:23
происшествия
авто
тульская область
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771363153_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_3be5a1c70e3453373eb603f61d34df9b.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону.По данным областной прокуратуры, участников аварий и пострадавших может быть больше."На 126-м километре автодороги М2 "Крым", по предварительной информации, произошло столкновение 13 единиц транспортных средств, в которых, предварительно, пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние", — сообщили в полиции.В ведомстве добавили, что в километре от этого места произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей, в котором, предварительно, пострадала женщина.Движение полностью восстановили, подчеркнули в УМВД.В свою очередь, прокуратура Тульской области сообщила, что число разбитых машин и пострадавших людей выше."Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием приблизительно 30 автомобилей. Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых, по предварительной информации, трое несовершеннолетних, уточняется", — указали в надзорном ведомстве.Там добавили, что начали проверку.
https://ria.ru/20220206/dtp-1771330769.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/06/1771363153_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_001338098d946d6d1dfd3f00ad86023d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, тульская область, дтп
20:29 06.02.2022 (обновлено: 22:23 06.02.2022)
Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области
Восемь человек пострадали в массовых ДТП с участием 16 автомобилей в Тульской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону.
По данным
областной прокуратуры, участников аварий и пострадавших может быть больше.
"На 126-м километре автодороги М2 "Крым", по предварительной информации, произошло столкновение 13 единиц транспортных средств, в которых, предварительно, пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние", — сообщили в полиции.
В ведомстве добавили, что в километре от этого места произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей, в котором, предварительно, пострадала женщина.
Движение полностью восстановили, подчеркнули в УМВД.
В свою очередь, прокуратура Тульской области
сообщила, что число разбитых машин и пострадавших людей выше.
"Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием приблизительно 30 автомобилей. Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых, по предварительной информации, трое несовершеннолетних, уточняется", — указали в надзорном ведомстве.
Там добавили, что начали проверку.