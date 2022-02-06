https://ria.ru/20220206/dtp-1771362893.html

Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области

Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области - РИА Новости, 06.02.2022

Восемь человек пострадали в массовых ДТП в Тульской области

Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T20:29

2022-02-06T20:29

2022-02-06T22:23

происшествия

авто

тульская область

дтп

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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Восемь человек пострадали в двух ДТП с участием 16 машин в Тульской области, сообщило управление МВД по региону.По данным областной прокуратуры, участников аварий и пострадавших может быть больше."На 126-м километре автодороги М2 "Крым", по предварительной информации, произошло столкновение 13 единиц транспортных средств, в которых, предварительно, пострадали семь человек, трое из которых несовершеннолетние", — сообщили в полиции.В ведомстве добавили, что в километре от этого места произошло еще одно ДТП с участием трех автомобилей, в котором, предварительно, пострадала женщина.Движение полностью восстановили, подчеркнули в УМВД.В свою очередь, прокуратура Тульской области сообщила, что число разбитых машин и пострадавших людей выше."Произошло дорожно-транспортное происшествие с участием приблизительно 30 автомобилей. Количество и степень тяжести пострадавших, среди которых, по предварительной информации, трое несовершеннолетних, уточняется", — указали в надзорном ведомстве.Там добавили, что начали проверку.

https://ria.ru/20220206/dtp-1771330769.html

тульская область

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происшествия, авто, тульская область, дтп