https://ria.ru/20220206/dtp-1771330769.html
В Калужской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
В Калужской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.02.2022
В Калужской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Прокуратура проводит проверку по факту массового ДТП на Киевском шоссе в Калужской области, по разным данным, в авариях пострадали пять-шесть машин. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:51
2022-02-06T14:51
2022-02-06T21:20
происшествия
авто
дтп
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 6 фев – РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту массового ДТП на Киевском шоссе в Калужской области, по разным данным, в авариях пострадали пять-шесть машин.Ранее представитель прокуратуры региона информировала РИА Новости, что порядка 15-20 автомобилей попали в ДТП на Киевском шоссе в Калужской области, вероятно, из-за гололёда. Пострадал ребенок.По словам собеседницы агентства, по уточненным данным, столкнулись шесть автомобилей, ряд машин занесло. "Прокуратурой Малоярославецкого района организована проверка в сфере безопасности дорожного движения по факту массового ДТП", - заявила она.В УМВД сообщили о трех ДТП с шестью машинами. "По предварительной информации, на одном участке автодороги произошло столкновение шести автомобилей в трех ДТП, два из которых - с материальным ущербом и еще одно, в результате которого имеется пострадавший. Обстоятельства ДТП уточняются", - информирует УМВД по региону.ГУ МЧС по области сообщает о пяти автомобилях, попавших в аварию. "В результате ДТП пострадал один человек - девочка, 2013 года рождения (ссадина лица), госпитализирована в КБ №8 Обнинска сотрудниками ГИБДД", - указывает ведомство.По данным областной прокуратуры, движение на дороге, полностью парализованное после ДТП, восстановлено.
https://ria.ru/20220206/dtp-1771299457.html
калужская область
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Массовое ДТП на Киевском шоссе
Массовое ДТП с участием около 30 автомобилей произошло на Киевском шоссе в Малоярославецком районе по причине плохой погоды и гололеда.
2022-02-06T14:51
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происшествия, авто, дтп, калужская область
14:51 06.02.2022 (обновлено: 21:20 06.02.2022)
В Калужской области произошло массовое ДТП, есть пострадавшие
Массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Калужской области, пострадал ребенок