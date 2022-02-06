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Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки - РИА Новости, 06.02.2022
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T11:41
2022-02-06T11:41
2022-02-06T11:41
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ДОНЕЦК, 6 фев - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ведомстве не сообщали о нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков в течение прошедших суток."За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых сил Украины составило шесть раз", - сказал представитель ведомства.В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики при обстрелах территории ДНР использовали гранатомёты, стрелковое оружие, было выпущено две мины калибром 120 миллиметров.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.
https://ria.ru/20220205/dnr-1771245529.html
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в мире, ситуация в днр и лнр, россия, киев, москва, сцкк, оон, нато
Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки
Представитель ДНР: украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки