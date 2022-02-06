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Британская оппозиция потребовала у тори вернуть пожертвования от россиян
Британская оппозиция потребовала у тори вернуть пожертвования от россиян - РИА Новости, 06.02.2022
Британская оппозиция потребовала у тори вернуть пожертвования от россиян
Представители оппозиционной Лейбористской партии Британии потребовали у правящей Консервативной партии вернуть пожертвования от россиян, сообщает газета Mirror. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:38
2022-02-06T17:57
в мире
россия
великобритания
лейбористская партия великобритании
консервативная партия великобритании
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ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Представители оппозиционной Лейбористской партии Британии потребовали у правящей Консервативной партии вернуть пожертвования от россиян, сообщает газета Mirror.По подсчетам лейбористов, на которые ссылается издание, за последние десять лет консерваторы получили более пяти миллионов фунтов стерлингов "связанных с Россией средств"."Близкие связи между Консервативной партией и связанными с Россией донорами вызывают серьезные вопросы о нашей национальной безопасности в то время, когда напряженность в отношениях с Россией усиливается", — приводит газета слова теневого министра иностранных дел от лейбористов Дэвида Лэмми.Он и теневой канцлер казначейства Рэйчел Ривз требуют вернуть эти средства, провести реформы в регистрационной палате и ужесточить правила предоставления политикам пожертвований. Кроме того, они хотят положить конец и "золотым визам", которыми пользуются богатые россияне.Мэр Лондона Садик Хан призвал бороться с отмыванием денег. "Собственность в Лондоне играет центральную роль в укрывательстве незаконно полученных средств со всего мира", — заявил он. По словам Хана, это может помешать британскому правительству наложить санкции на Россию.Как заявляла ранее глава Форин-офиса Лиз Трасс, Лондон подготовил "самый жесткий санкционный режим" в отношении России на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В частности, Трасс не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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в мире, россия, великобритания, лейбористская партия великобритании, консервативная партия великобритании
16:38 06.02.2022 (обновлено: 17:57 06.02.2022)
 
Британская оппозиция потребовала у тори вернуть пожертвования от россиян

Mirror: представители лейбористов призвали консерваторов вернуть пожертвования от россиян

© Flickr / Hernán PiñeraЗдание парламента Великобритании в Лондоне
Здание парламента Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© Flickr / Hernán Piñera
Здание парламента Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 6 фев — РИА Новости. Представители оппозиционной Лейбористской партии Британии потребовали у правящей Консервативной партии вернуть пожертвования от россиян, сообщает газета Mirror.
По подсчетам лейбористов, на которые ссылается издание, за последние десять лет консерваторы получили более пяти миллионов фунтов стерлингов "связанных с Россией средств".
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"Близкие связи между Консервативной партией и связанными с Россией донорами вызывают серьезные вопросы о нашей национальной безопасности в то время, когда напряженность в отношениях с Россией усиливается", — приводит газета слова теневого министра иностранных дел от лейбористов Дэвида Лэмми.
Он и теневой канцлер казначейства Рэйчел Ривз требуют вернуть эти средства, провести реформы в регистрационной палате и ужесточить правила предоставления политикам пожертвований. Кроме того, они хотят положить конец и "золотым визам", которыми пользуются богатые россияне.
Мэр Лондона Садик Хан призвал бороться с отмыванием денег.
"Собственность в Лондоне играет центральную роль в укрывательстве незаконно полученных средств со всего мира", — заявил он. По словам Хана, это может помешать британскому правительству наложить санкции на Россию.
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Как заявляла ранее глава Форин-офиса Лиз Трасс, Лондон подготовил "самый жесткий санкционный режим" в отношении России на фоне эскалации напряженности вокруг Украины. В частности, Трасс не исключает конфискации собственности "российских олигархов" в Лондоне.
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.
В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.
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