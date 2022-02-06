https://ria.ru/20220206/borrel-1771374066.html

Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель

Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель - РИА Новости, 06.02.2022

Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель

Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T22:51

2022-02-06T22:51

2022-02-06T22:52

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.При этом РФ сделала больше, чем Евросоюз, "для повышения возможности противостоять потенциальным перебоям поставок газа", добавил Боррель.Россия является основным поставщиком "голубого топлива" для ЕС.Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.На этом фоне ЕС готовится к возможным ответным ограничительным мерам, рассказал в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского "голубого топлива", добавил он.

https://ria.ru/20220204/sanktsii-1771050457.html

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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, жозеп боррель