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Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель
Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель - РИА Новости, 06.02.2022
Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель
Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:51
2022-02-06T22:52
в мире
евросоюз
еврокомиссия
россия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.При этом РФ сделала больше, чем Евросоюз, "для повышения возможности противостоять потенциальным перебоям поставок газа", добавил Боррель.Россия является основным поставщиком "голубого топлива" для ЕС.Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.На этом фоне ЕС готовится к возможным ответным ограничительным мерам, рассказал в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского "голубого топлива", добавил он.
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в мире, евросоюз, еврокомиссия, россия, жозеп боррель
22:51 06.02.2022 (обновлено: 22:52 06.02.2022)
 
Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель

Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия укрепила устойчивость к экономическим санкциям

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
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При этом РФ сделала больше, чем Евросоюз, "для повышения возможности противостоять потенциальным перебоям поставок газа", добавил Боррель.
Россия является основным поставщиком "голубого топлива" для ЕС.
Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
На этом фоне ЕС готовится к возможным ответным ограничительным мерам, рассказал в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского "голубого топлива", добавил он.
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В миреЕвросоюзЕврокомиссияРоссияЖозеп Боррель
 
 
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