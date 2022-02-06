22:51 06.02.2022 (обновлено: 22:52 06.02.2022)
Россия укрепила устойчивость к санкциям, заявил Боррель
Глава дипломатии ЕС Боррель: Россия укрепила устойчивость к экономическим санкциям
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Россия за последние годы стала более устойчива к экономическим санкциям, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"В последние годы Россия повысила свою устойчивость к экономическим санкциям, увеличив свои валютные резервы", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
При этом РФ сделала больше, чем Евросоюз, "для повышения возможности противостоять потенциальным перебоям поставок газа", добавил Боррель.
Россия является основным поставщиком "голубого топлива" для ЕС.
Евросоюз в последнее время заявляет, что может ввести серьезные дополнительные экономические санкции в отношении России в случае обострения ситуации вокруг Украины.
На этом фоне ЕС готовится к возможным ответным ограничительным мерам, рассказал в конце января высокопоставленный чиновник в Еврокомиссии. ЕК на этом фоне оценивает сценарии перебоев в поставках российского "голубого топлива", добавил он.
1 февраля, 16:10В Европе испугались последствий введения санкций против России