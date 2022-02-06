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Боррель: перестройка энергосистем поменяет геополитический баланс в мире
Боррель: перестройка энергосистем поменяет геополитический баланс в мире - РИА Новости, 06.02.2022
Боррель: перестройка энергосистем поменяет геополитический баланс в мире
Перестройка энергосистем, чтобы они были более экологичными, будет менять геополитический баланс в мире, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:48
2022-02-06T22:48
в мире
евросоюз
россия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Перестройка энергосистем, чтобы они были более экологичными, будет менять геополитический баланс в мире, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник."Энергетический переход продолжит изменять геополитический баланс, перемещая центры силы: от тех, кто контролирует ископаемые виды топлива, к тем, кто разрабатывает экологически чистые энергетические технологии", - полагает он.Странам, которые сейчас сильно зависят от экспорта ископаемого топлива, потребуется диверсифицировать экономику. И Евросоюз "должен быть готов" помочь им в этом, заявил Боррель.По его словам, перестройка энергетической системы, которую хочет совершить и сам Евросоюз, создаст также "новые зависимости", на этот раз от тех регионов, где есть необходимые ресурсы для такой трансформации. "Этой весной будет опубликована новая стратегия ЕС в области международной энергетики, в которой будет более подробно изложен наш ответ на более широкий круг проблем, связанных с этим вопросом", - рассказал Боррель.Энергопереход - мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. Он тесно связан с декарбонизацией - снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.В декабре 2021 года специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс отмечал, что российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека.
https://ria.ru/20220206/ukraina-1771252906.html
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в мире, евросоюз, россия, жозеп боррель
22:48 06.02.2022
 
Боррель: перестройка энергосистем поменяет геополитический баланс в мире

Боррель: рост потребления чистой энергии поменяет геополитический баланс в мире

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Перестройка энергосистем, чтобы они были более экологичными, будет менять геополитический баланс в мире, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
"Энергетический переход продолжит изменять геополитический баланс, перемещая центры силы: от тех, кто контролирует ископаемые виды топлива, к тем, кто разрабатывает экологически чистые энергетические технологии", - полагает он.
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Странам, которые сейчас сильно зависят от экспорта ископаемого топлива, потребуется диверсифицировать экономику. И Евросоюз "должен быть готов" помочь им в этом, заявил Боррель.
По его словам, перестройка энергетической системы, которую хочет совершить и сам Евросоюз, создаст также "новые зависимости", на этот раз от тех регионов, где есть необходимые ресурсы для такой трансформации. "Этой весной будет опубликована новая стратегия ЕС в области международной энергетики, в которой будет более подробно изложен наш ответ на более широкий круг проблем, связанных с этим вопросом", - рассказал Боррель.
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Энергопереход - мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии. Он тесно связан с декарбонизацией - снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.
В декабре 2021 года специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс отмечал, что российскую экономику в ближайшие 30 лет ждет масштабная трансформация в рамках энергоперехода, она затронет все виды бизнеса и жизнь каждого человека.
 
В миреЕвросоюзРоссияЖозеп Боррель
 
 
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