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https://ria.ru/20220206/borrel-1771370629.html
Боррель объяснил, как высокие цены на энергию скажутся на Европе
Боррель объяснил, как высокие цены на энергию скажутся на Европе - РИА Новости, 06.02.2022
Боррель объяснил, как высокие цены на энергию скажутся на Европе
Если цены на энергию в Евросоюзе останутся высокими и в 2022 году, это ощутимо скажется на восстановлении экономики от кризиса, вызванного пандемией... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T22:04
2022-02-06T22:57
в мире
жозеп боррель
европа
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Если цены на энергию в Евросоюзе останутся высокими и в 2022 году, это ощутимо скажется на восстановлении экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."Если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление (экономики - ред.) от пандемии", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.Цены на газ в Евросоюзе высоки из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля.Боррель в своём блоге в воскресенье написал, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией". При этом он отметил, что РФ строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам "голубого топлива" в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
https://ria.ru/20220204/diplomatiya-1771087475.html
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в мире, жозеп боррель, европа
22:04 06.02.2022 (обновлено: 22:57 06.02.2022)
 
Боррель объяснил, как высокие цены на энергию скажутся на Европе

Боррель: если цены на энергию в ЕС будут высокими в 2022 году, это ударит по экономике

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Если цены на энергию в Евросоюзе останутся высокими и в 2022 году, это ощутимо скажется на восстановлении экономики от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
"Если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление (экономики - ред.) от пандемии", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
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Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.
Цены на газ в Евросоюзе высоки из-за сильного спроса, но геополитическая обстановка "не помогает" им стабилизироваться, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в начале февраля.
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Боррель в своём блоге в воскресенье написал, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией". При этом он отметил, что РФ строго выполняет свои контрактные обязательства по поставкам "голубого топлива" в ЕС. Однако "Газпром", по его словам, "отказался" от дополнительных поставок для пополнения европейских хранилищ, что усилило нервозное положение на рынке.
Как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к сложившейся ситуации - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.
 
В миреЖозеп БоррельЕвропа
 
 
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