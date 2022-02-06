https://ria.ru/20220206/borrel-1771369851.html

Боррель: проблемы с газом в ЕС связаны с "кризисом отношений с Россией"

Боррель: проблемы с газом в ЕС связаны с "кризисом отношений с Россией" - РИА Новости, 06.02.2022

Боррель: проблемы с газом в ЕС связаны с "кризисом отношений с Россией"

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией". РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T21:54

2022-02-06T21:54

2022-02-06T23:01

экономика

владимир путин

газпром

еврокомиссия

европа

россия

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что "сложности с поставками газа" в Европе вызваны "кризисом отношений с Россией".Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами."Энергетика всегда была одним из важнейших геополитических вопросов. Учитывая высокие цены и сложности с поставками газа, вызванные кризисом в отношениях с Россией, эта тема стоит во главе нашей повестки дня", - написал Боррель в своём блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник."Нам необходимо работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом нашей долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте", - добавил Боррель.Кроме того, Евросоюз на фоне "серьезного кризиса" в отношениях с Россией должен срочно рассмотреть вопрос создания стратегических запасов газа, считает глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель."В условиях тяжелого кризиса, который мы сейчас переживаем в отношениях с Россией, это стало не только вопросом цены, но и вопросом безопасности поставок", - написал Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник."Мы должны срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок газа, как предложила ранее Еврокомиссия", - добавил он.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.

https://ria.ru/20220206/borrel-1771366238.html

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экономика, владимир путин, газпром, еврокомиссия, европа, россия, жозеп боррель