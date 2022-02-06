https://ria.ru/20220206/borrel-1771369145.html

Россия выполняла обязательства по поставкам газа, заявил Боррель

Россия выполняла обязательства по поставкам газа, заявил Боррель - РИА Новости, 06.02.2022

Россия выполняла обязательства по поставкам газа, заявил Боррель

Россия в последние недели строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, но "отказалась" поставлять дополнительный газ для пополнения... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T21:41

2022-02-06T21:41

2022-02-06T21:41

экономика

владимир путин

россия

газпром

европа

сша

еврокомиссия

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. Россия в последние недели строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа, но "отказалась" поставлять дополнительный газ для пополнения хранилищ Европы, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами."В последние недели, несмотря на то, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания "Газпром" отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке", - написал Боррель в своем блоге.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1000 долларов за тысячу кубометров. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов - с 1996 года - в Европе не было.При этом, как указывал президент Владимир Путин, Россия не имеет никакого отношения к этому кризису - европейцы сами создали себе проблемы с газовыми ценами. Вице-премьер Александр Новак пояснял, что Еврокомиссия проводила целенаправленную политику на уход от долгосрочных контрактов к спотовым, но такие поставки идут туда, где цены выше, и не дают даже среднесрочной предсказуемости. Россия готова увеличивать добычу и поставки газа в Европу, но "Газпрому" нужны долгосрочные контракты, потому что потребуются большие инвестиции, отмечал Новак.Летом 2021 года, когда необходимо было закачивать газ в подземные хранилища, сжиженный природный газ, поставляемый по спотовым контрактам, на который рассчитывала Европа, ушел на другие рынки, которые были более экономически благоприятны, указывал вице-премьер РФ, уточняя, что СПГ из США, Катара и Австралии в основном был направлен в Азиатско-Тихоокеанский регион.

https://ria.ru/20220206/gaz-1771289193.html

https://ria.ru/20220205/potok-1771193899.html

россия

европа

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экономика, владимир путин, россия, газпром, европа, сша, еврокомиссия