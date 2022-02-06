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Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины
Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины - РИА Новости, 06.02.2022
Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины
ЕС будет работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T21:33
2022-02-06T22:00
украина
экономика
северный поток — 2
оператор гтс украины
газпром
европа
россия
жозеп боррель
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. ЕС будет работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.РФ не раз заявляла, что газопровод "Северный поток — 2", против запуска которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий и выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину."Мы также будем работать над увеличением реверсивных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры", - написал Боррель, говоря об Украине. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.В воскресенье гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что в 2021 году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров. В свою очередь в конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
https://ria.ru/20220206/gaz-1771289193.html
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украина, экономика, северный поток — 2, оператор гтс украины, газпром, европа, россия, жозеп боррель
21:33 06.02.2022 (обновлено: 22:00 06.02.2022)
 
Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины

Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. ЕС будет работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
РФ не раз заявляла, что газопровод "Северный поток — 2", против запуска которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий и выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
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"Мы также будем работать над увеличением реверсивных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры", - написал Боррель, говоря об Украине. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.
В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
В воскресенье гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что в 2021 году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров. В свою очередь в конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
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УкраинаЭкономикаСеверный поток — 2Оператор ГТС УкраиныГазпромЕвропаРоссияЖозеп Боррель
 
 
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