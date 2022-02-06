https://ria.ru/20220206/borrel-1771368461.html

Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины

Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины - РИА Новости, 06.02.2022

Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины

ЕС будет работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T21:33

2022-02-06T21:33

2022-02-06T22:00

украина

экономика

северный поток — 2

оператор гтс украины

газпром

европа

россия

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. ЕС будет работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.РФ не раз заявляла, что газопровод "Северный поток — 2", против запуска которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий и выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину."Мы также будем работать над увеличением реверсивных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры", - написал Боррель, говоря об Украине. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.В воскресенье гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что в 2021 году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров. В свою очередь в конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.

https://ria.ru/20220206/gaz-1771289193.html

https://ria.ru/20220206/ukraina-1771252906.html

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украина, экономика, северный поток — 2, оператор гтс украины, газпром, европа, россия, жозеп боррель