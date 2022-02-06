21:33 06.02.2022 (обновлено: 22:00 06.02.2022)
Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины
Боррель: ЕС работает над увеличением реверсных поставок газа для Украины
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Газораспределительная станция "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
БРЮССЕЛЬ, 6 фев - РИА Новости. ЕС будет работать над увеличением реверсивных поставок газа для Украины в рамках существующей газотранспортной сети, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем блоге перед заседанием совета ЕС-США по энергетике, которое состоится в понедельник.
РФ не раз заявляла, что газопровод "Северный поток — 2", против запуска которого активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит, коммерческий и выгоден Европе и призывала перестать упоминать его в контексте какой-либо политизации. Москва также заявляла, что намерена продолжать транзит газа через Украину.
"Мы также будем работать над увеличением реверсивных потоков в рамках существующей газотранспортной инфраструктуры", - написал Боррель, говоря об Украине. Исходя из его слов, ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с США.
В Кремле не раз заявляли, что Россия всегда безупречно выполняла контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, ни разу не давала повода усомниться в своей надежности.
В воскресенье гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон говорил, что в 2021 году транзит природного газа из РФ через Украину составил 41,7 миллиарда кубометров. В свою очередь в конце 2021 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщал, что компания полностью исполнила обязательства по транзиту газа через Украину – контракт предусматривал прокачку 40 миллиардов кубометров. При этом "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет газ согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.