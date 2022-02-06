https://ria.ru/20220206/borrel-1771366238.html

Боррель заявил о десятикратном росте цен на газ за год

Боррель заявил о десятикратном росте цен на газ за год - РИА Новости, 06.02.2022

Боррель заявил о десятикратном росте цен на газ за год

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посвятил статью энергетической безопасности континента, в которой констатировал, что цены на газ за год взлетели в... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T21:11

2022-02-06T21:11

2022-02-06T23:24

евросоюз

экономика

жозеп боррель

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БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посвятил статью энергетической безопасности континента, в которой констатировал, что цены на газ за год взлетели в шесть — десять раз, а вопросы энергетики заняли первое место в повестке дня. При этом еврочиновник отметил, что сложности с поставками газа вызваны "кризисом в отношениях" с Москвой. Далее дипломат признал, что "Россия строго выполняла свои договорные обязательства", но тут же обвинил "Газпром" в отказе "совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке"."Нам необходимо работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом нашей долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте", — добавил Боррель.Он подчеркнул, что Евросоюз в краткосрочной перспективе должен решить проблему обеспечения безопасности газоснабжения и работать над диверсификацией маршрутов и источников "голубого топлива".Как отметил глава евродипломатии, если в 2022 году сохранятся высокие цены, то это негативно повлияет на восстановление экономики после пандемии.Также ЕС, по словам Борреля, будет работать над увеличением реверсивных потоков на Украину в рамках существующей инфраструктуры.Россия многие десятилетия является надежным поставщиком природного газа в Европу, выполняя свои обязательства по поставкам. "Газпром" неоднократно подчеркивал, что поставляет сырье согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.Как заявлял Владимир Путин в конце декабря, некоторые европейские страны не заказывают дополнительных объемов, а другие пускают уже имеющиеся в реверсном режиме, что не увеличивает количество газа на рынке и приводит к росту цен. Как указал президент, вину за такую ситуацию в Европе возлагают на Россию. Но это "какая-то чушь просто", заключил глава государства.Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250 — 300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим поставщиком, ее доля в импорте — около 40%.Порядка 20 из 27 государств Евросоюза в различной степени зависят от российского газа, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Наиболее зависимыми являются юго-восточные страны ЕС.Еврокомиссия считает, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в конце января.

https://ria.ru/20220206/gaz-1771353528.html

https://ria.ru/20220206/gaz-1771307029.html

https://ria.ru/20220206/gaz-1771357643.html

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евросоюз, экономика, жозеп боррель