21:11 06.02.2022 (обновлено: 23:24 06.02.2022)
Боррель заявил о десятикратном росте цен на газ за год
Глава дипломатии ЕС Боррель заявил о десятикратном росте цен на газ за год
© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
БРЮССЕЛЬ, 6 фев — РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель посвятил статью энергетической безопасности континента, в которой констатировал, что цены на газ за год взлетели в шесть — десять раз, а вопросы энергетики заняли первое место в повестке дня.
"Цены на энергоносители выросли из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне. Цены на газ в ЕС в шесть — десять раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе", — говорится в публикации в блоге Борреля.
При этом еврочиновник отметил, что сложности с поставками газа вызваны "кризисом в отношениях" с Москвой. Далее дипломат признал, что "Россия строго выполняла свои договорные обязательства", но тут же обвинил "Газпром" в отказе "совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке".
"Нам необходимо работать с краткосрочными трудностями, придерживаясь при этом нашей долгосрочной цели перехода к нулевому уровню выбросов. Энергетический совет ЕС-США в Вашингтоне укрепит трансатлантическое сотрудничество на этом фронте", — добавил Боррель.
Он подчеркнул, что Евросоюз в краткосрочной перспективе должен решить проблему обеспечения безопасности газоснабжения и работать над диверсификацией маршрутов и источников "голубого топлива".
"В условиях тяжелого кризиса, который мы сейчас переживаем в отношениях с Россией, это стало не только вопросом цены, но и вопросом безопасности поставок. <...> Мы должны срочно рассмотреть вопрос разработки стратегических резервов газа Евросоюза и возможность совместных закупок", — говорится в статье.
Как отметил глава евродипломатии, если в 2022 году сохранятся высокие цены, то это негативно повлияет на восстановление экономики после пандемии.
Также ЕС, по словам Борреля, будет работать над увеличением реверсивных потоков на Украину в рамках существующей инфраструктуры.
Как заявлял Владимир Путин в конце декабря, некоторые европейские страны не заказывают дополнительных объемов, а другие пускают уже имеющиеся в реверсном режиме, что не увеличивает количество газа на рынке и приводит к росту цен. Как указал президент, вину за такую ситуацию в Европе возлагают на Россию. Но это "какая-то чушь просто", заключил глава государства.
Ощутимый рост цен на газ в Европе начался с весны минувшего года, когда средняя цена на споте по индексу TTF колебалась в диапазоне 250 — 300 долларов за тысячу кубометров. В последние дни лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября перешагнула порог в 1 000 долларов. В декабре котировки выросли уже вдвое, достигнув исторического максимума в 2190,4 доллара. Таких устойчиво высоких цен за всю историю функционирования газовых хабов — с 1996 года — в Европе не было.
Евросоюз почти полностью зависит от внешних закупок газа. При этом Россия является крупнейшим поставщиком, ее доля в импорте — около 40%.
Порядка 20 из 27 государств Евросоюза в различной степени зависят от российского газа, рассказал журналистам высокопоставленный чиновник Еврокомиссии. Наиболее зависимыми являются юго-восточные страны ЕС.
Еврокомиссия считает, что геополитическая ситуация оказывает влияние на цены "голубого топлива" в Евросоюзе, заявил исполнительный вице-президент ЕК Валдис Домбровскис в конце января.