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Миллионы по-флотски. В крупнейшем секс-скандале с ВМС США — новый поворот
Миллионы по-флотски. В крупнейшем секс-скандале с ВМС США — новый поворот - РИА Новости, 06.02.2022
Миллионы по-флотски. В крупнейшем секс-скандале с ВМС США — новый поворот
Американский военный сознался, что передавал секретные данные малайзийцу в обмен на взятки и услуги проституток. Седьмой флот США, базирующийся на японском... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T08:00
2022-02-06T08:08
в мире
манила
сша
малайзия
вмф сша
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова. Американский военный сознался, что передавал секретные данные малайзийцу в обмен на взятки и услуги проституток. Седьмой флот США, базирующийся на японском острове Окинава, втянут в крупнейший коррупционный скандал, который расследуют уже несколько лет. Офицеры устраивали секс-вечеринки, ужинали в роскошных ресторанах и ночевали в дорогих отелях. А военный бюджет недосчитался 35 миллионов долларов на махинациях с контрактами."Жили как рок-звезды""Офицер флота Стивен Шедд, несколько лет командовавший эсминцем "Милиус", был на этой буйной вечеринке за 50 тысяч долларов с каруселью проституток. Участники многодневной тусовки выпили весь Dom Perignon в Shangri-La в Маниле", — говорится в материалах дела.Американец вслед за двумя сослуживцами признался: он тесно общался с малайзийским подрядчиком Леонардо Фрэнсисом Гленном, получил от него взятки на 250 тысяч долларов и пользовался платными услугами девушек, которых тот ему поставлял.Шедд в конце нулевых отвечал за планирование — распределял, в какие порты заходить кораблям Седьмого флота в акватории от Гавайев до Индии. Секретную военную информацию он передавал Гленну, а также показывал ему счета-фактуры конкурентов в Юго-Восточной Азии.По версии следствия, владелец сингапурской компании Glenn Defense Marine Asia (GDMA) по прозвищу Толстый Леонард втирался в доверие к высокопоставленным американцам и выуживал у них секреты. В ход шло все: путешествия, роскошные обеды, дорогие подарки."Они жили как рок-звезды. Мечта наяву. Никто не закатывал для них такие вечеринки", — вспоминал Гленн. Он исполнял любые прихоти офицеров. Одну секс-тусовку описал подробно. Пятизвездочный отель Манилы — тот, где в свое время жил и работал генерал Дуглас Макартур. В номере за четыре тысячи долларов — оргия с проститутками и шампанским. Некоторые памятные вещи, связанные с легендарным военачальником времен Второй мировой, офицеры использовали в своих забавах.Гленн составил списки военных. В одном — те, кто любят деньги, в другом — проституток.Братья по оружиюВладельца GDMA больше всего интересовали маршруты кораблей. Похоже, американские офицеры щедро делились с ним информацией и лоббировали интересы его компании. С флотом заключили договоры на буксировку, вывоз мусора, обеспечение безопасности, снабжение топливом, водой и продовольствием.Толстый Леонард сколотил на этом целое состояние. Завышая стоимость портовых услуг, он наварил 35 миллионов долларов.Под следствие попали несколько сотен американцев. Среди них девять офицеров Седьмого флота. "Они называли себя "братьями по оружию" и вели в портах Юго-Восточной Азии непристойный образ жизни, который им обеспечивал военный подрядчик Толстый Леонард. Но с приближением судебного разбирательства братство распадается. Трое, включая Стивена Шедда, уже признали вину. Четвертый, бывший капитан Дональд Хорнбек, может сделать это в ближайшее время", — пишет The Washington Post.С Гленном общались все. Но особенно он был близок со Стивеном Шеддом: заплатил 30 тысяч долларов за отдых его семьи в Малайзии, подарил часы за 25 тысяч долларов. Часто одалживал крупные суммы.Подрядчика задержали в Калифорнии. Он под домашним арестом — врачи обнаружили у него рак почек. В конце февраля начнутся слушания по делам шести офицеров, а 21 июля федеральный суд Калифорнии вынесет приговор Стивену Шедду.Организаторы притоновЭто не единственный крупный скандал с участием Военно-Морского флота США за последнее время. Летом 2020-го выяснилось, что некоторые моряки, дислоцированные в Бахрейне, занимались сутенерством. По словам свидетелей, об этом бизнесе знал каждый десятый из 7,5 тысячи военных и гражданских сотрудников Пентагона, служивших в регионе Персидского залива.Издание Military Times сообщало, что "моряки селили проституток у себя в квартирах, оплаченных из бюджета, отбирали у них паспорта и наживались на продаже секс-услуг американцам, которые работали в Бахрейне или оказывались здесь, когда корабли заходили в порты".Каких масштабов это достигло, выяснилось благодаря делу старшины Джихада Литлджона с патрульного катера Hurricane. Воспользовавшись услугами тайской проститутки Лин Рэйуэст, он пообещал помочь переехать в Бахрейн еще трем "ночным бабочкам". Выделил на это две с половиной тысячи долларов, забрав паспорт Лин в качестве залога. Поселить таек собирался у себя.Оказалось, что Лин была информатором NCIS (Службы федеральных расследований ВМС США) — за вознаграждение докладывала о нарушениях, допущенных моряками. Когда сделка сорвалась и старшина пригрозил сдать ее паспорт в полицию, она обратилась в NCIS. Лин и Литлджон наказания избежали. Однако в ходе разбирательств NCIS выявила истинный размах теневого сексуального бизнеса, организованного американскими военными в Бахрейне. Впрочем, чаще их все же ловили на нелегальном получении секс-услуг, чем на сутенерстве.
https://ria.ru/20210821/flot-1746679747.html
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в мире, манила, сша, малайзия, вмф сша, министерство обороны сша, военно-морские силы сша
08:00 06.02.2022 (обновлено: 08:08 06.02.2022)
 

Миллионы по-флотски. В крупнейшем секс-скандале с ВМС США — новый поворот

© AP Photo / Pat RoqueВстреча моряков седьмого флота США в порту Манилы
Встреча моряков седьмого флота США в порту Манилы - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Pat Roque
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости, Ксения Мельникова. Американский военный сознался, что передавал секретные данные малайзийцу в обмен на взятки и услуги проституток. Седьмой флот США, базирующийся на японском острове Окинава, втянут в крупнейший коррупционный скандал, который расследуют уже несколько лет. Офицеры устраивали секс-вечеринки, ужинали в роскошных ресторанах и ночевали в дорогих отелях. А военный бюджет недосчитался 35 миллионов долларов на махинациях с контрактами.

"Жили как рок-звезды"

"Офицер флота Стивен Шедд, несколько лет командовавший эсминцем "Милиус", был на этой буйной вечеринке за 50 тысяч долларов с каруселью проституток. Участники многодневной тусовки выпили весь Dom Perignon в Shangri-La в Маниле", — говорится в материалах дела.
Американец вслед за двумя сослуживцами признался: он тесно общался с малайзийским подрядчиком Леонардо Фрэнсисом Гленном, получил от него взятки на 250 тысяч долларов и пользовался платными услугами девушек, которых тот ему поставлял.
© Фото : U. S. Navy/Mass Communications Specialist 2nd Class Katarzyna KobiljakЭсминец "Милиус" в порту Перл-Харбор
Эсминец Милиус в порту Перл-Харбор - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : U. S. Navy/Mass Communications Specialist 2nd Class Katarzyna Kobiljak
Эсминец "Милиус" в порту Перл-Харбор
Шедд в конце нулевых отвечал за планирование — распределял, в какие порты заходить кораблям Седьмого флота в акватории от Гавайев до Индии. Секретную военную информацию он передавал Гленну, а также показывал ему счета-фактуры конкурентов в Юго-Восточной Азии.
По версии следствия, владелец сингапурской компании Glenn Defense Marine Asia (GDMA) по прозвищу Толстый Леонард втирался в доверие к высокопоставленным американцам и выуживал у них секреты. В ход шло все: путешествия, роскошные обеды, дорогие подарки.
"Они жили как рок-звезды. Мечта наяву. Никто не закатывал для них такие вечеринки", — вспоминал Гленн. Он исполнял любые прихоти офицеров. Одну секс-тусовку описал подробно. Пятизвездочный отель Манилы — тот, где в свое время жил и работал генерал Дуглас Макартур. В номере за четыре тысячи долларов — оргия с проститутками и шампанским. Некоторые памятные вещи, связанные с легендарным военачальником времен Второй мировой, офицеры использовали в своих забавах.
© Фото : U.S. NavyОфицер Седьмого флота США Стивен Шедд
Офицер седьмого флота США Стивен Шедд - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© Фото : U.S. Navy
Офицер Седьмого флота США Стивен Шедд
Гленн составил списки военных. В одном — те, кто любят деньги, в другом — проституток.

Братья по оружию

Владельца GDMA больше всего интересовали маршруты кораблей. Похоже, американские офицеры щедро делились с ним информацией и лоббировали интересы его компании. С флотом заключили договоры на буксировку, вывоз мусора, обеспечение безопасности, снабжение топливом, водой и продовольствием.
Толстый Леонард сколотил на этом целое состояние. Завышая стоимость портовых услуг, он наварил 35 миллионов долларов.
Под следствие попали несколько сотен американцев. Среди них девять офицеров Седьмого флота. "Они называли себя "братьями по оружию" и вели в портах Юго-Восточной Азии непристойный образ жизни, который им обеспечивал военный подрядчик Толстый Леонард. Но с приближением судебного разбирательства братство распадается. Трое, включая Стивена Шедда, уже признали вину. Четвертый, бывший капитан Дональд Хорнбек, может сделать это в ближайшее время", — пишет The Washington Post.
© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
С Гленном общались все. Но особенно он был близок со Стивеном Шеддом: заплатил 30 тысяч долларов за отдых его семьи в Малайзии, подарил часы за 25 тысяч долларов. Часто одалживал крупные суммы.
Подрядчика задержали в Калифорнии. Он под домашним арестом — врачи обнаружили у него рак почек. В конце февраля начнутся слушания по делам шести офицеров, а 21 июля федеральный суд Калифорнии вынесет приговор Стивену Шедду.

Организаторы притонов

Это не единственный крупный скандал с участием Военно-Морского флота США за последнее время. Летом 2020-го выяснилось, что некоторые моряки, дислоцированные в Бахрейне, занимались сутенерством. По словам свидетелей, об этом бизнесе знал каждый десятый из 7,5 тысячи военных и гражданских сотрудников Пентагона, служивших в регионе Персидского залива.
Издание Military Times сообщало, что "моряки селили проституток у себя в квартирах, оплаченных из бюджета, отбирали у них паспорта и наживались на продаже секс-услуг американцам, которые работали в Бахрейне или оказывались здесь, когда корабли заходили в порты".
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Каких масштабов это достигло, выяснилось благодаря делу старшины Джихада Литлджона с патрульного катера Hurricane. Воспользовавшись услугами тайской проститутки Лин Рэйуэст, он пообещал помочь переехать в Бахрейн еще трем "ночным бабочкам". Выделил на это две с половиной тысячи долларов, забрав паспорт Лин в качестве залога. Поселить таек собирался у себя.
Оказалось, что Лин была информатором NCIS (Службы федеральных расследований ВМС США) — за вознаграждение докладывала о нарушениях, допущенных моряками. Когда сделка сорвалась и старшина пригрозил сдать ее паспорт в полицию, она обратилась в NCIS. Лин и Литлджон наказания избежали. Однако в ходе разбирательств NCIS выявила истинный размах теневого сексуального бизнеса, организованного американскими военными в Бахрейне. Впрочем, чаще их все же ловили на нелегальном получении секс-услуг, чем на сутенерстве.
 
В миреМанилаСШАМалайзияВМФ СШАМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы США
 
 
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