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Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник
Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник - РИА Новости, 06.02.2022
Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник, нарушивший госграницу, вел разведку местности, РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:57
2022-02-06T15:57
в мире
белоруссия
украина
россия
министерство обороны белоруссии
мид белоруссии
александр лукашенко
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник, нарушивший госграницу, вел разведку местности, где сосредотачиваются для совместных учений белорусские и российские военные.МИД Белоруссии в четверг заявил протест послу Украины в республике в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. По данным МИД, анализ данных бортовой аппаратуры показал, что беспилотник "был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Министерство обороны Белоруссии также сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы, призвало разобраться с недавним инцидентом с беспилотником. Экспертиза аппарата позволила белорусской стороне восстановить его маршрут, начальная точка которого расположена на Украине, а также установить, что беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории, особенно тщательно велась съемка военного полигона "Брестский" на юге республики."Мы знаем, откуда он вылетел, мы его полностью маршрут видели. Это - украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений наши и ваши войска", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".По его словам, белорусские пограничники визуально сразу обнаружили аппарат, ситуация была взята на контроль. "Мне сразу доложили. Я говорю: что за беспилотник? Разведывательный, то есть не ударный", - продолжил белорусский президент. Он сказал, что поручил понаблюдать, затем с помощью спецтехники посадить его на белорусской территории и не торопиться это обнародовать, потому что сначала нужно было разобраться, кто запустил беспилотник и как они будут реагировать."И мы это время контролировали, а потом мы проинформировали общественность. Но некоторые… начали кричать, что я ждал, когда (Сергей) Шойгу приедет (министр обороны России 3 февраля прибыл с визитом в Белоруссию – ред.). А Шойгу в тот же день знал, что этот беспилотник нарушил наше территориальное пространство, потому что у нас ПВО общее. И, во-вторых, там уже российские войска были сосредоточены, поэтому там (было – ред.) общее командование... для учений. И уже все всё знали. Не подбирали мы никакого момента (для обнародования информации об украинском беспилотнике – ред.)", - заявил Лукашенко.Он отметил, что белорусская сторона отвечает "адекватно, симметрично" на этот инцидент. "Вы хотите, чтобы из-за пилотника-беспилотника войну начали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771336965.html
https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830862.html
https://ria.ru/20220126/ucheniya-1769463751.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, министерство обороны белоруссии, мид белоруссии, александр лукашенко
15:57 06.02.2022
 
Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник

Лукашенко: украинский беспилотник разведывал место расположения войск Белоруссии и России

CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer / Украинский беспилотник Spectator-M1
Украинский беспилотник Spectator-M1 - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
CC BY-SA 4.0 / VoidWanderer /
Украинский беспилотник Spectator-M1. Архивное фото
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник, нарушивший госграницу, вел разведку местности, где сосредотачиваются для совместных учений белорусские и российские военные.
МИД Белоруссии в четверг заявил протест послу Украины в республике в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. По данным МИД, анализ данных бортовой аппаратуры показал, что беспилотник "был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Министерство обороны Белоруссии также сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы, призвало разобраться с недавним инцидентом с беспилотником. Экспертиза аппарата позволила белорусской стороне восстановить его маршрут, начальная точка которого расположена на Украине, а также установить, что беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории, особенно тщательно велась съемка военного полигона "Брестский" на юге республики.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 15:42
Лукашенко пообещал жесткий ответ на провокации Киева
"Мы знаем, откуда он вылетел, мы его полностью маршрут видели. Это - украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений наши и ваши войска", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".
По его словам, белорусские пограничники визуально сразу обнаружили аппарат, ситуация была взята на контроль. "Мне сразу доложили. Я говорю: что за беспилотник? Разведывательный, то есть не ударный", - продолжил белорусский президент. Он сказал, что поручил понаблюдать, затем с помощью спецтехники посадить его на белорусской территории и не торопиться это обнародовать, потому что сначала нужно было разобраться, кто запустил беспилотник и как они будут реагировать.
"И мы это время контролировали, а потом мы проинформировали общественность. Но некоторые… начали кричать, что я ждал, когда (Сергей) Шойгу приедет (министр обороны России 3 февраля прибыл с визитом в Белоруссию – ред.). А Шойгу в тот же день знал, что этот беспилотник нарушил наше территориальное пространство, потому что у нас ПВО общее. И, во-вторых, там уже российские войска были сосредоточены, поэтому там (было – ред.) общее командование... для учений. И уже все всё знали. Не подбирали мы никакого момента (для обнародования информации об украинском беспилотнике – ред.)", - заявил Лукашенко.
Лукашенко рассказал о целях совместных учений с Россией
3 февраля, 12:14
Лукашенко назвал цель учений с Россией
Он отметил, что белорусская сторона отвечает "адекватно, симметрично" на этот инцидент. "Вы хотите, чтобы из-за пилотника-беспилотника войну начали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия-Белоруссия на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
26 января, 08:00
Десятки тысяч штыков. Куда Москва и Минск перебрасывают войска
 
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