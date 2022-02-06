https://ria.ru/20220206/bespilotnik-1771338799.html
Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник
Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник - РИА Новости, 06.02.2022
Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник, нарушивший госграницу, вел разведку местности, РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:57
2022-02-06T15:57
2022-02-06T15:57
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник, нарушивший госграницу, вел разведку местности, где сосредотачиваются для совместных учений белорусские и российские военные.МИД Белоруссии в четверг заявил протест послу Украины в республике в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. По данным МИД, анализ данных бортовой аппаратуры показал, что беспилотник "был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Министерство обороны Белоруссии также сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы, призвало разобраться с недавним инцидентом с беспилотником. Экспертиза аппарата позволила белорусской стороне восстановить его маршрут, начальная точка которого расположена на Украине, а также установить, что беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории, особенно тщательно велась съемка военного полигона "Брестский" на юге республики."Мы знаем, откуда он вылетел, мы его полностью маршрут видели. Это - украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений наши и ваши войска", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ".По его словам, белорусские пограничники визуально сразу обнаружили аппарат, ситуация была взята на контроль. "Мне сразу доложили. Я говорю: что за беспилотник? Разведывательный, то есть не ударный", - продолжил белорусский президент. Он сказал, что поручил понаблюдать, затем с помощью спецтехники посадить его на белорусской территории и не торопиться это обнародовать, потому что сначала нужно было разобраться, кто запустил беспилотник и как они будут реагировать."И мы это время контролировали, а потом мы проинформировали общественность. Но некоторые… начали кричать, что я ждал, когда (Сергей) Шойгу приедет (министр обороны России 3 февраля прибыл с визитом в Белоруссию – ред.). А Шойгу в тот же день знал, что этот беспилотник нарушил наше территориальное пространство, потому что у нас ПВО общее. И, во-вторых, там уже российские войска были сосредоточены, поэтому там (было – ред.) общее командование... для учений. И уже все всё знали. Не подбирали мы никакого момента (для обнародования информации об украинском беспилотнике – ред.)", - заявил Лукашенко.Он отметил, что белорусская сторона отвечает "адекватно, симметрично" на этот инцидент. "Вы хотите, чтобы из-за пилотника-беспилотника войну начали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771336965.html
https://ria.ru/20220203/ucheniya-1770830862.html
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в мире, белоруссия, украина, россия, министерство обороны белоруссии, мид белоруссии, александр лукашенко
Лукашенко рассказал, чем занимался перехваченный украинский беспилотник
Лукашенко: украинский беспилотник разведывал место расположения войск Белоруссии и России
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перехваченный Минском в конце января украинский беспилотник, нарушивший госграницу, вел разведку местности, где сосредотачиваются для совместных учений белорусские и российские военные.
МИД Белоруссии в четверг заявил протест послу Украины в республике в связи с запуском беспилотника с украинской стороны на белорусскую территорию для разведки. По данным министерства, украинский беспилотник 24 января 2022 года незаконно пересек государственную границу Белоруссии, был принужден к посадке специалистами вооруженных сил. По данным МИД, анализ данных бортовой аппаратуры показал, что беспилотник "был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном "Брестский". Министерство обороны Белоруссии также сообщило, что вызвало военного атташе Украины из-за участившихся случаев нарушения границы, призвало разобраться с недавним инцидентом с беспилотником. Экспертиза аппарата позволила белорусской стороне восстановить его маршрут, начальная точка которого расположена на Украине, а также установить, что беспилотник сделал свыше 200 фотоснимков белорусской территории, особенно тщательно велась съемка военного полигона "Брестский" на юге республики.
"Мы знаем, откуда он вылетел, мы его полностью маршрут видели. Это - украинский беспилотник, он был запущен на нашу территорию для того, чтобы разведать определенную территорию, где сосредотачиваются для учений наши и ваши войска", - сказал Лукашенко в интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия 1" и на платформе "СМОТРИМ
".
По его словам, белорусские пограничники визуально сразу обнаружили аппарат, ситуация была взята на контроль. "Мне сразу доложили. Я говорю: что за беспилотник? Разведывательный, то есть не ударный", - продолжил белорусский президент. Он сказал, что поручил понаблюдать, затем с помощью спецтехники посадить его на белорусской территории и не торопиться это обнародовать, потому что сначала нужно было разобраться, кто запустил беспилотник и как они будут реагировать.
"И мы это время контролировали, а потом мы проинформировали общественность. Но некоторые… начали кричать, что я ждал, когда (Сергей) Шойгу приедет (министр обороны России 3 февраля прибыл с визитом в Белоруссию – ред.). А Шойгу в тот же день знал, что этот беспилотник нарушил наше территориальное пространство, потому что у нас ПВО общее. И, во-вторых, там уже российские войска были сосредоточены, поэтому там (было – ред.) общее командование... для учений. И уже все всё знали. Не подбирали мы никакого момента (для обнародования информации об украинском беспилотнике – ред.)", - заявил Лукашенко.
Он отметил, что белорусская сторона отвечает "адекватно, симметрично" на этот инцидент. "Вы хотите, чтобы из-за пилотника-беспилотника войну начали?" - задал риторический вопрос Лукашенко.
На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.