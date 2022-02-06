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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20220206/belorussiya-1771337867.html
Лукашенко рассказал об опасности прихода оппозиции к власти в 2020 году
Лукашенко рассказал об опасности прихода оппозиции к власти в 2020 году - РИА Новости, 06.02.2022
Лукашенко рассказал об опасности прихода оппозиции к власти в 2020 году
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:51
2022-02-06T15:52
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
нато
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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт."Был план (у оппозиции и Запада – ред.) до президентских выборов: надо было хотя бы на день на сутки войти или в Дом правительства, сесть за стол, а лучше сюда, во Дворец Независимости (резиденция президента – ред.). Естественно, пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война", - заявил Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Лукашенко согласился с утверждением журналиста, что Минск был готов к войне на границе с Польшей. "Больше, чем готовы", - сказал он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769936351.html
https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771334484.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато
15:51 06.02.2022 (обновлено: 15:52 06.02.2022)
 
Лукашенко рассказал об опасности прихода оппозиции к власти в 2020 году

Президент Лукашенко: приход оппозиции к власти в 2020 году мог привести к войне в регионе

© AP Photo / Sergei GritsЛюди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© AP Photo / Sergei Grits
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Лукашенко о риске появления ракет НАТО под Смоленском
28 января, 11:27Протесты в Белоруссии
Лукашенко обвинил белорусскую оппозицию в готовности призвать в страну НАТО
"Был план (у оппозиции и Запада – ред.) до президентских выборов: надо было хотя бы на день на сутки войти или в Дом правительства, сесть за стол, а лучше сюда, во Дворец Независимости (резиденция президента – ред.). Естественно, пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война", - заявил Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".
Лукашенко согласился с утверждением журналиста, что Минск был готов к войне на границе с Польшей. "Больше, чем готовы", - сказал он.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 15:29
Лукашенко ответил на вопрос о большой войне в Европе
 
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