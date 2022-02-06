https://ria.ru/20220206/belorussiya-1771337867.html

Лукашенко рассказал об опасности прихода оппозиции к власти в 2020 году

Лукашенко рассказал об опасности прихода оппозиции к власти в 2020 году - РИА Новости, 06.02.2022

Лукашенко рассказал об опасности прихода оппозиции к власти в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:51

2022-02-06T15:51

2022-02-06T15:52

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

нато

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МИНСК, 6 фев – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что приход оппозиции к власти в 2020 году привел бы к вводу войск НАТО в страну, что затем могло бы спровоцировать и войну в регионе.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт."Был план (у оппозиции и Запада – ред.) до президентских выборов: надо было хотя бы на день на сутки войти или в Дом правительства, сесть за стол, а лучше сюда, во Дворец Независимости (резиденция президента – ред.). Естественно, пригласили бы НАТО, буквально мгновение. И представьте ситуацию, пригласили сюда НАТО, и что? Вот тогда была бы война", - заявил Лукашенко в эксклюзивном интервью для YouTube-канала "Соловьев Live", кадры были показаны в эфире телеканала "Россия -1" и на платформе "СМОТРИМ".Лукашенко согласился с утверждением журналиста, что Минск был готов к войне на границе с Польшей. "Больше, чем готовы", - сказал он.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли 9 августа 2020 года. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Среди стран, из которых координируются акции протеста, Лукашенко называл Польшу, Чехию, Литву и Украину. Ряд представителей белорусской оппозиции выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.

https://ria.ru/20220128/belorussiya-1769936351.html

https://ria.ru/20220206/lukashenko-1771334484.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, нато