https://ria.ru/20220206/bayden-1771376184.html

Байден отказался "спекулировать" о возможности отправки новых сил в Европу

Байден отказался "спекулировать" о возможности отправки новых сил в Европу - РИА Новости, 06.02.2022

Байден отказался "спекулировать" о возможности отправки новых сил в Европу

Президент США Джо Байден отказался "спекулировать" относительно возможности отправки дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T23:49

2022-02-06T23:49

2022-02-06T23:49

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался "спекулировать" относительно возможности отправки дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения напряженности вокруг Украины.Ранее на этой неделе 3 тысячи военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию на усиление восточного фланга НАТО."Я не буду спекулировать", - цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос, рассмотрит ли он возможность отправки еще войск, если президент России Владимир "Путин не пойдет на деэскалацию".На вопрос, какие факторы учитывает Путин при принятии решения по поводу Украины, Байден ответил: "Вещи, которые он не может получить".Когда президента попросили сказать что-нибудь войскам в Польше и их семьям, он поднял кулак в воздух в знак поддержки и, вероятно, произнес что-то, чего пул не расслышал из-за расстояния и шума вертолета, сказано в сообщении.Краткое общение с журналистами состоялось после того, как Байден прилетел в Белый дом после уикэнда с семьей в родном городе Уилмингтоне.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.

https://ria.ru/20220206/putin-1771336651.html

https://ria.ru/20220205/kitay-1771266959.html

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в мире, нато, россия, украина, европа, джо байден