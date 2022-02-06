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https://ria.ru/20220206/bayden-1771376184.html
Байден отказался "спекулировать" о возможности отправки новых сил в Европу
Байден отказался "спекулировать" о возможности отправки новых сил в Европу - РИА Новости, 06.02.2022
Байден отказался "спекулировать" о возможности отправки новых сил в Европу
Президент США Джо Байден отказался "спекулировать" относительно возможности отправки дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T23:49
2022-02-06T23:49
в мире
нато
россия
украина
европа
джо байден
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ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался "спекулировать" относительно возможности отправки дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения напряженности вокруг Украины.Ранее на этой неделе 3 тысячи военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию на усиление восточного фланга НАТО."Я не буду спекулировать", - цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос, рассмотрит ли он возможность отправки еще войск, если президент России Владимир "Путин не пойдет на деэскалацию".На вопрос, какие факторы учитывает Путин при принятии решения по поводу Украины, Байден ответил: "Вещи, которые он не может получить".Когда президента попросили сказать что-нибудь войскам в Польше и их семьям, он поднял кулак в воздух в знак поддержки и, вероятно, произнес что-то, чего пул не расслышал из-за расстояния и шума вертолета, сказано в сообщении.Краткое общение с журналистами состоялось после того, как Байден прилетел в Белый дом после уикэнда с семьей в родном городе Уилмингтоне.Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
https://ria.ru/20220206/putin-1771336651.html
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в мире, нато, россия, украина, европа, джо байден
23:49 06.02.2022
 
Байден отказался "спекулировать" о возможности отправки новых сил в Европу

Президент США Байден отказался спекулировать о возможности отправки новых войск в Европу

© REUTERS / Kevin LamarqueПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© REUTERS / Kevin Lamarque
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден отказался "спекулировать" относительно возможности отправки дополнительных американских войск в Европу в случае сохранения напряженности вокруг Украины.
Ранее на этой неделе 3 тысячи военных США отправились в Германию, Польшу и Румынию на усиление восточного фланга НАТО.
Президент России Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале Манеж - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
Вчера, 15:42
The Spectator заявил о победе Путина над НАТО
"Я не буду спекулировать", - цитирует пул Белого дома ответ Байдена на вопрос, рассмотрит ли он возможность отправки еще войск, если президент России Владимир "Путин не пойдет на деэскалацию".
На вопрос, какие факторы учитывает Путин при принятии решения по поводу Украины, Байден ответил: "Вещи, которые он не может получить".
Когда президента попросили сказать что-нибудь войскам в Польше и их семьям, он поднял кулак в воздух в знак поддержки и, вероятно, произнес что-то, чего пул не расслышал из-за расстояния и шума вертолета, сказано в сообщении.
Краткое общение с журналистами состоялось после того, как Байден прилетел в Белый дом после уикэнда с семьей в родном городе Уилмингтоне.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 19:29
В Китае объяснили США, чем обернется попытка запугать Россию
Приписываемые России планы по эскалации ситуации вокруг Украины в Москве категорически отрицают и постоянно заявляют, что никому ничем не угрожают, а все подобные заявления используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. По заявлению Москвы, РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, Россия не создает никаких поводов для конфликтной ситуации вокруг Украины. По его словам, Россия не исключает, что раскрученная Западом истерика вокруг Украины нацелена на то, чтобы прикрыть линию Киева на саботаж минских соглашений по Донбассу. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, информационная истерика США и НАТО по Украине щедро обрамлена ложью и фейками. В РФ заявляли, что США и Запад истерично развивают тему угрозы и эскалации на Украине.
 
В миреНАТОРоссияУкраинаЕвропаДжо Байден
 
 
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