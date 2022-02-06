https://ria.ru/20220206/azerbaydzhan-1771326448.html
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных - РИА Новости, 06.02.2022
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных
Минобороны Азербайджана обвинило военнослужащих Армении в обстрелах своих позиций. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T14:01
2022-02-06T14:01
2022-02-06T14:43
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БАКУ, 6 фев — РИА Новости. Минобороны Азербайджана обвинило военнослужащих Армении в обстрелах своих позиций.По информации ведомства, армянская сторона "с 00:23 до 02:12 6 февраля без какой-либо причины с перерывами подвергли обстрелу позиции азербайджанских ВС в селе Гапанлы Тертерского района из стрелкового оружия".По заявлению Баку, под обстрел попал также гражданский объект в населенном пункте Гапанлы.Комментариями Еревана РИА Новости не располагает.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20220129/voennye-1770134018.html
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в мире, армения, азербайджан, минобороны азербайджана
14:01 06.02.2022 (обновлено: 14:43 06.02.2022)
В Азербайджане заявили об обстреле со стороны армянских военных
Минобороны Азербайджана заявило об обстреле армянскими военными позиций в селе Гапанлы