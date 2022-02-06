https://ria.ru/20220206/avtobus-1771374798.html
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе - РИА Новости, 06.02.2022
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе
Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T23:02
2022-02-06T23:02
2022-02-06T23:02
происшествия
республика калмыкия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770148821_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_371a4875d99064a6c62cdfc771d58deb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, ДТП произошло на 345-м километре федеральной трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на территории Приютненского района."Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Калмыкии, в минивэне, который ехал из Элисты в Краснодар, находились шесть игроков краснодарской футбольной команды и водитель."На трассе в Приютненском районе у микроавтобуса лопнуло колесо, он опрокинулся... Микроавтобус уже подняли, в ближайшее время он отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220205/avtobus-1771257941.html
https://ria.ru/20220122/dtp-1769049606.html
республика калмыкия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770148821_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_a133089abc8ecc64ee889f1039dcd619.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, республика калмыкия, россия
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе
Микроавтобус с футболистами краснодарской команды опрокинулся на трассе в Калмыкии
РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло на 345-м километре федеральной трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на территории Приютненского района.
"Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Калмыкии, в минивэне, который ехал из Элисты в Краснодар
, находились шесть игроков краснодарской футбольной команды и водитель.
"На трассе в Приютненском районе у микроавтобуса лопнуло колесо, он опрокинулся... Микроавтобус уже подняли, в ближайшее время он отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.