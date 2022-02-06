Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220206/avtobus-1771374798.html
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе - РИА Новости, 06.02.2022
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе
Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T23:02
2022-02-06T23:02
происшествия
республика калмыкия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770148821_0:128:3187:1921_1920x0_80_0_0_371a4875d99064a6c62cdfc771d58deb.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, ДТП произошло на 345-м километре федеральной трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на территории Приютненского района."Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Калмыкии, в минивэне, который ехал из Элисты в Краснодар, находились шесть игроков краснодарской футбольной команды и водитель."На трассе в Приютненском районе у микроавтобуса лопнуло колесо, он опрокинулся... Микроавтобус уже подняли, в ближайшее время он отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20220205/avtobus-1771257941.html
https://ria.ru/20220122/dtp-1769049606.html
республика калмыкия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770148821_379:0:3110:2048_1920x0_80_0_0_a133089abc8ecc64ee889f1039dcd619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, республика калмыкия, россия
23:02 06.02.2022
 
В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе

Микроавтобус с футболистами краснодарской команды опрокинулся на трассе в Калмыкии

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
По словам собеседника агентства, ДТП произошло на 345-м километре федеральной трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на территории Приютненского района.
ДТП с участием рейсового автобуса на автодороге Белорецк — Отнурок в Башкирии - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
5 февраля, 18:29Туризм
Автобус с туристами завалился на бок после ДТП в Башкирии
"Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Калмыкии, в минивэне, который ехал из Элисты в Краснодар, находились шесть игроков краснодарской футбольной команды и водитель.
"На трассе в Приютненском районе у микроавтобуса лопнуло колесо, он опрокинулся... Микроавтобус уже подняли, в ближайшее время он отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.
ДТП в Перемышльском районе в Калужской области - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 13:38
В ДТП с автобусом под Калугой был третий автомобиль
 
ПроисшествияРеспублика КалмыкияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала