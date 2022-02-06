https://ria.ru/20220206/avtobus-1771374798.html

В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе

В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе - РИА Новости, 06.02.2022

В Калмыкии автобус с футбольной командой опрокинулся на трассе

Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T23:02

2022-02-06T23:02

2022-02-06T23:02

происшествия

республика калмыкия

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ/МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пассажирский микроавтобус опрокинулся в Калмыкии, пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.По словам собеседника агентства, ДТП произошло на 345-м километре федеральной трассы Р-216 "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на территории Приютненского района."Внутри микроавтобуса было семь человек без детей. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Как рассказал РИА Новости представитель ГУМВД по Калмыкии, в минивэне, который ехал из Элисты в Краснодар, находились шесть игроков краснодарской футбольной команды и водитель."На трассе в Приютненском районе у микроавтобуса лопнуло колесо, он опрокинулся... Микроавтобус уже подняли, в ближайшее время он отправится к месту назначения", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220205/avtobus-1771257941.html

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происшествия, республика калмыкия, россия