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В Саратовской области сгорел маршрутный автобус
В Саратовской области сгорел маршрутный автобус - РИА Новости, 06.02.2022
В Саратовской области сгорел маршрутный автобус
Маршрутный автобус сгорел в городе Вольске Саратовской области в воскресенье, никто не пострадал, сообщила представитель областного главка МЧС Наталия... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T17:36
2022-02-06T17:36
2022-02-06T17:36
происшествия
вольск
саратовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Маршрутный автобус сгорел в городе Вольске Саратовской области в воскресенье, никто не пострадал, сообщила представитель областного главка МЧС Наталия Куличенкова."Автобус маршрута номер 9 ехал в Вольске, на улице Коммунарной у него загорелся моторный отсек. Пассажиров на момент пожара не было, водитель попытался тушить сам, но не смог, вызвал пожарных. Никто не пострадал", - сказала журналистам Куличенкова.Она отметила, что автобус ПАЗ 2017 года выпуска сгорел полностью, площадь пожара составила 18 квадратных метров.
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происшествия, вольск, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области сгорел маршрутный автобус
Маршрутный автобус сгорел в саратовском Вольске, никто не пострадал