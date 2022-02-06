https://ria.ru/20220206/avtobus-1771347019.html

В Саратовской области сгорел маршрутный автобус

В Саратовской области сгорел маршрутный автобус - РИА Новости, 06.02.2022

В Саратовской области сгорел маршрутный автобус

Маршрутный автобус сгорел в городе Вольске Саратовской области в воскресенье, никто не пострадал, сообщила представитель областного главка МЧС Наталия... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T17:36

2022-02-06T17:36

2022-02-06T17:36

происшествия

вольск

саратовская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Маршрутный автобус сгорел в городе Вольске Саратовской области в воскресенье, никто не пострадал, сообщила представитель областного главка МЧС Наталия Куличенкова."Автобус маршрута номер 9 ехал в Вольске, на улице Коммунарной у него загорелся моторный отсек. Пассажиров на момент пожара не было, водитель попытался тушить сам, но не смог, вызвал пожарных. Никто не пострадал", - сказала журналистам Куличенкова.Она отметила, что автобус ПАЗ 2017 года выпуска сгорел полностью, площадь пожара составила 18 квадратных метров.

вольск

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, вольск, саратовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)