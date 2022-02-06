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Автоэксперт дал совет, что сделать, если замерзла "незамерзайка"
Автоэксперт дал совет, что сделать, если замерзла "незамерзайка" - РИА Новости, 06.02.2022
Автоэксперт дал совет, что сделать, если замерзла "незамерзайка"
Ряд автовладельцев может столкнуться с ситуацией, когда замерзает "незамерзайка". Почему это происходит, и что делать в таком случае, рассказывает "Прайм"... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T01:11
2022-02-06T08:14
общество
павел сидоров
россия
авто
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ряд автовладельцев может столкнуться с ситуацией, когда замерзает "незамерзайка". Почему это происходит, и что делать в таком случае, рассказывает "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.Чтобы не иметь проблем с "незамерзайкой", нужно заботиться о качестве приобретаемого товара и покупать его только у официальных дилеров или в крупных магазинах. Также автоэксперт советует брать жидкость с запасом: если на улице держится мороз около 20 градусов, то лучше приобретать "незамерзайку", рассчитанную на работу при минус 30 градусах.Если жидкость омывателя стекол всё же замерзла, то первым делом нужно переместить автомобиль в теплое помещение, и уже там спустя какое-то время произвести замену "незамерзайки" на качественную, подчеркнул специалист.
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общество, павел сидоров, россия, авто
01:11 06.02.2022 (обновлено: 08:14 06.02.2022)
 
Автоэксперт дал совет, что сделать, если замерзла "незамерзайка"

Эксперт Сидоров: если замерзла "незамерзайка", нужно переместить авто в теплое помещение

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля
Женщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Женщина заливает незамерзающую жидкость для омывания стекол автомобиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Ряд автовладельцев может столкнуться с ситуацией, когда замерзает "незамерзайка". Почему это происходит, и что делать в таком случае, рассказывает "Прайм" директор по сервису одного из подразделений группы "Авилон" Павел Сидоров.
Чтобы не иметь проблем с "незамерзайкой", нужно заботиться о качестве приобретаемого товара и покупать его только у официальных дилеров или в крупных магазинах. Также автоэксперт советует брать жидкость с запасом: если на улице держится мороз около 20 градусов, то лучше приобретать "незамерзайку", рассчитанную на работу при минус 30 градусах.
Если жидкость омывателя стекол всё же замерзла, то первым делом нужно переместить автомобиль в теплое помещение, и уже там спустя какое-то время произвести замену "незамерзайки" на качественную, подчеркнул специалист.
Кнопка подогрева сидений в автомобиле - РИА Новости, 1920, 15.12.2021
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