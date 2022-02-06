Привитых "Спутником V" в Австрии не избавят от обязательной вакцинации
Закон об обязательной вакцинации в Австрии не предусматривает признание "Спутника V"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
ВЕНА, 6 фев - РИА Новости. Закон об обязательной вакцинации в Австрии от коронавируса, вступивший в силу 5 февраля, не предусматривает признание российского препарата "Спутник V", привитым этой вакциной придется повторно проходить вакцинацию, сообщает агентство APA со ссылкой на постановление Минздрава Австрии о порядке исполнения закона.
Согласно постановлению, которое в понедельник должен утвердить парламент, помимо уже зарегистрированных в Евросоюзе в список признанных вакцин вошли два китайских и три индийских препарата, российского "Спутника V" в нем нет.
В январе глава австрийского минздрава Вольфганг Мюкштайн подтверждал, что в Австрии много привитых "Спутником V", и пообещал, что власти изучат вопрос учета сертификата вакцинации российским препаратом к моменту начала реализации закона. Согласно постановлению, людям, уже привитым двумя компонентами российской вакцины, можно будет сделать не три, а только две прививки признанными в ЕС препаратами, чтобы отвечать требованиям закона.
Обязательная вакцинация в Австрии затрагивает всех лиц от 18 лет, зарегистрированных в этой стране. Взрослые резиденты республики, которые еще не привиты, должны сделать три инъекции. С 15 марта соблюдение обязательства будет контролироваться, за нарушение предусмотрен штраф до 600 евро, максимальный размер штрафа в течение года может доходить до 3,6 тысячи евро.
Под закон не подпадают беременные женщины и лица, для которых вакцинация может быть сопряжена с рисками здоровью. В случае с переболевшими исключение действует в течение 180 дней после положительного теста на коронавирус.
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" с 4 марта 2021 года проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам, которое одобряет препараты для централизованного использования в Евросоюзе.
"Спутник V" одобрен в 71 стране с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами " Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи. Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса, указывал РФПИ.