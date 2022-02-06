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Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья
Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья - РИА Новости, 06.02.2022
Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья
Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:04
2022-02-06T16:04
2022-02-06T16:06
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ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.Ранее в отношении министра туризма было возбуждено уголовное дело, его задержали.Согласно данным на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма в Ставропольском крае является Кирилл Реут.Как заявляли правоохранители, министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт на организацию и проведение фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году, отмечалось в сообщении. По данным правоохранителей, при формировании цены контракта в 2021 году по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб более 25,1 миллиона рублей.
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происшествия, ставропольский край, россия
16:04 06.02.2022 (обновлено: 16:06 06.02.2022)
Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья
Министра туризма Ставрополья арестовали на два месяца за ущерб в более 25 миллионов рублей
ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости.
Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей, сообщает
прокуратура региона.
Ранее в отношении министра туризма было возбуждено уголовное дело, его задержали.
"Суд согласился с позицией прокуратуры, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - информирует надзорное ведомство.
Согласно данным на сайте
Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма в Ставропольском крае
является Кирилл Реут.
Как заявляли правоохранители, министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт на организацию и проведение фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году, отмечалось в сообщении. По данным правоохранителей, при формировании цены контракта в 2021 году по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.
Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб более 25,1 миллиона рублей.