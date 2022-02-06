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Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья

Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья - РИА Новости, 06.02.2022

Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставрополья

Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей, сообщает прокуратура... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T16:04

2022-02-06T16:04

2022-02-06T16:06

происшествия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 6 фев - РИА Новости. Суд арестовал на два месяца министра туризма Ставропольского края по делу о превышении полномочий с ущербом в 25,1 миллиона рублей, сообщает прокуратура региона.Ранее в отношении министра туризма было возбуждено уголовное дело, его задержали.Согласно данным на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма в Ставропольском крае является Кирилл Реут.Как заявляли правоохранители, министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт на организацию и проведение фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году, отмечалось в сообщении. По данным правоохранителей, при формировании цены контракта в 2021 году по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб более 25,1 миллиона рублей.

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происшествия, ставропольский край, россия