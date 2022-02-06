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https://ria.ru/20220206/altsgeymer-1771339293.html
Стали забывчивы и не можете сосредоточиться? Это признак смертельной болезни
Врач назвала признаки развития болезни Альцгеймера у молодых людей - РИА Новости, 06.02.2022
Стали забывчивы и не можете сосредоточиться? Это признак смертельной болезни
невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T16:00
2022-02-06T16:00
общество
болезнь альцгеймера
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Снижение концентрации и нарушение памяти у молодых людей во время умственной деятельности могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.По ее словам, провалы в памяти возникают уже на ранних стадиях развития этого недуга, однако наиболее опасным отклонением считается ретроградная амнезия."Пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак", — пояснила специалист.Наиболее ярко болезнь Альцгеймера проявляется при выполнении многозадачной работы. Человек начинается испытывать трудности с памятью, мышлением и вниманием, поэтому не в состоянии выполнить определенные задания.В таких случаях Коротина рекомендует в срочном порядке обратиться к неврологу.Ранее исследователи из Университета Эдита Коуэна установили, что ежедневное потребление кофе снижает риск развития легких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.
https://ria.ru/20210914/altsgeymer-1750056437.html
https://ria.ru/20220116/dementsiya-1768130049.html
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общество, болезнь альцгеймера
16:00 06.02.2022
 
Врач назвала признаки развития болезни Альцгеймера у молодых людей

Врач Коротина отнесла нарушения памяти и внимания к первым признакам болезни Альцгеймера

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВрач рассматривает снимки томограммы головного мозга
Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Врач рассматривает снимки томограммы головного мозга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Снижение концентрации и нарушение памяти у молодых людей во время умственной деятельности могут свидетельствовать о развитии болезни Альцгеймера. Об этом в интервью Пятому каналу рассказала невролог и нейрореабилитолог Алиса Коротина.
"Раньше эта патология достаточно редко встречалась у молодежи, но в настоящее время специалисты все чаще выявляют болезнь Альцгеймера у лиц более молодого возраста", — отметила врач.
По ее словам, провалы в памяти возникают уже на ранних стадиях развития этого недуга, однако наиболее опасным отклонением считается ретроградная амнезия.
"Пациент очень хорошо помнит события молодости и совершенно не помнит, что он ел на завтрак", — пояснила специалист.
Фрагмент гиппокампа мышей с болезнью Альцгеймера. Проявления нейродегенерации: белым - активация астроцитов; зеленым - окислительный стресс; пурпурным - активация окружающих церебральных капилляров. Синим - ядра клеток - РИА Новости, 1920, 14.09.2021
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Ученые рассказали, как избежать болезни Альцгеймера
Наиболее ярко болезнь Альцгеймера проявляется при выполнении многозадачной работы. Человек начинается испытывать трудности с памятью, мышлением и вниманием, поэтому не в состоянии выполнить определенные задания.
В таких случаях Коротина рекомендует в срочном порядке обратиться к неврологу.
Ранее исследователи из Университета Эдита Коуэна установили, что ежедневное потребление кофе снижает риск развития легких когнитивных нарушений и болезни Альцгеймера.
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