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Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки
Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки - РИА Новости, 06.02.2022
Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки
Несмотря на то, что любой алкоголь вреден для человека, можно выделить ряд напитков, вред от которых гораздо выше, чем от аналогов, рассказывает агентству... РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T03:13
2022-02-06T03:13
общество
россия
здоровье
рустем османов
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Несмотря на то, что любой алкоголь вреден для человека, можно выделить ряд напитков, вред от которых гораздо выше, чем от аналогов, рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.К таким напиткам относится коньяк из-за высокой калорийности, пиво из-за повышенной нагрузки на почки, алкогольные коктейли и игристые вина из-за высокой концентрации сахара, перечислил врач.Самым наименее вредным алкогольным напитком является вино, при условии употребления в небольшом количестве, заключил эксперт.
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общество, россия, здоровье, рустем османов
03:13 06.02.2022
 
Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки

Терапевт Османов: коньяк, пиво, игристые вина и коктейли наиболее вредны для здоровья

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в алкогольном отделе
Мужчина в алкогольном отделе - РИА Новости, 1920, 06.02.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Мужчина в алкогольном отделе. Архивное фото
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Несмотря на то, что любой алкоголь вреден для человека, можно выделить ряд напитков, вред от которых гораздо выше, чем от аналогов, рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.
К таким напиткам относится коньяк из-за высокой калорийности, пиво из-за повышенной нагрузки на почки, алкогольные коктейли и игристые вина из-за высокой концентрации сахара, перечислил врач.
Самым наименее вредным алкогольным напитком является вино, при условии употребления в небольшом количестве, заключил эксперт.
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ОбществоРоссияЗдоровьеРустем Османов
 
 
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