https://ria.ru/20220206/alkogol-1771284064.html

Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки

Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки - РИА Новости, 06.02.2022

Россиянам перечислили наиболее вредные алкогольные напитки

Несмотря на то, что любой алкоголь вреден для человека, можно выделить ряд напитков, вред от которых гораздо выше, чем от аналогов, рассказывает агентству... РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T03:13

2022-02-06T03:13

2022-02-06T03:13

общество

россия

здоровье

рустем османов

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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Несмотря на то, что любой алкоголь вреден для человека, можно выделить ряд напитков, вред от которых гораздо выше, чем от аналогов, рассказывает агентству "Прайм" врач-терапевт, врач-кардиолог "СМ-Клиника" Рустем Османов.К таким напиткам относится коньяк из-за высокой калорийности, пиво из-за повышенной нагрузки на почки, алкогольные коктейли и игристые вина из-за высокой концентрации сахара, перечислил врач.Самым наименее вредным алкогольным напитком является вино, при условии употребления в небольшом количестве, заключил эксперт.

https://ria.ru/20220129/alkogol-1770096909.html

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общество, россия, здоровье, рустем османов