https://ria.ru/20220206/afrika-1771333909.html

Африканский союз приостановил членство Израиля в качестве наблюдателя

Африканский союз приостановил членство Израиля в качестве наблюдателя - РИА Новости, 06.02.2022

Африканский союз приостановил членство Израиля в качестве наблюдателя

Африканский союз (АС) приостановил членство Израиля в организации в качестве наблюдателя, сообщил РИА Новости источник в МИД Алжира. РИА Новости, 06.02.2022

2022-02-06T15:23

2022-02-06T15:23

2022-02-06T15:55

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АЛЖИР, 6 фев - РИА Новости. Африканский союз (АС) приостановил членство Израиля в организации в качестве наблюдателя, сообщил РИА Новости источник в МИД Алжира."Саммит лидеров АС в Аддис-Абебе решил приостановить членство Израиля в качестве наблюдателя", - сказал источник.Также саммит решил сформировать комитет из глав семи государств с целью изучить решение о наделении Израиля этим статусом. В составе комитета главы Алжира, ЮАР, Руанды, ДРК, Нигерии, Камеруна, Сенегала.Ранее премьер Палестины Мухаммад Штайе призвал АС отменить членство Израиля в организации, лишив его статуса наблюдателя, на проходящей в Аддис-Абебе 35-й ассамблее глав государств и правительств Африканского союза, указывало агентство САВА.

https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html

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