https://ria.ru/20220206/afrika-1771333909.html
Африканский союз приостановил членство Израиля в качестве наблюдателя
Африканский союз приостановил членство Израиля в качестве наблюдателя - РИА Новости, 06.02.2022
Африканский союз приостановил членство Израиля в качестве наблюдателя
Африканский союз (АС) приостановил членство Израиля в организации в качестве наблюдателя, сообщил РИА Новости источник в МИД Алжира. РИА Новости, 06.02.2022
2022-02-06T15:23
2022-02-06T15:23
2022-02-06T15:55
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африканский союз
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АЛЖИР, 6 фев - РИА Новости. Африканский союз (АС) приостановил членство Израиля в организации в качестве наблюдателя, сообщил РИА Новости источник в МИД Алжира."Саммит лидеров АС в Аддис-Абебе решил приостановить членство Израиля в качестве наблюдателя", - сказал источник.Также саммит решил сформировать комитет из глав семи государств с целью изучить решение о наделении Израиля этим статусом. В составе комитета главы Алжира, ЮАР, Руанды, ДРК, Нигерии, Камеруна, Сенегала.Ранее премьер Палестины Мухаммад Штайе призвал АС отменить членство Израиля в организации, лишив его статуса наблюдателя, на проходящей в Аддис-Абебе 35-й ассамблее глав государств и правительств Африканского союза, указывало агентство САВА.
https://ria.ru/20220205/palestina-1771239235.html
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в мире, израиль, африканский союз, алжир (республика), камерун, аддис-абеба
15:23 06.02.2022 (обновлено: 15:55 06.02.2022)
Африканский союз приостановил членство Израиля в качестве наблюдателя
Африканский союз приостановил членство Израиля в организации качестве наблюдателя