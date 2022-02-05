16:18 05.02.2022 (обновлено: 16:30 05.02.2022)
Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины
Зеленский обсудил с главой Евросовета Мишелем деэскалацию ситуации вокруг Украины
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора
КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем текущую ситуацию вокруг украинских границ.
"Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины", - написал Зеленский в своем Twitter.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.