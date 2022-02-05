https://ria.ru/20220205/zelenskiy-1771246736.html

Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины

Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины - РИА Новости, 05.02.2022

Зеленский обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем текущую ситуацию вокруг украинских границ. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T16:18

2022-02-05T16:18

2022-02-05T16:30

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем текущую ситуацию вокруг украинских границ."Провел телефонный разговор с Шарлем Мишелем. Обсудили текущую ситуацию вокруг Украины и ее деэскалацию в рамках всех имеющихся форматов. Прилагаем дипломатические усилия для восстановления мира. Продолжаем практически взаимодействовать по всем направлениям. Благодарен Евросоюзу за неизменную поддержку Украины", - написал Зеленский в своем Twitter.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

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