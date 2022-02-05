https://ria.ru/20220205/zarplata-1771188867.html

Юрист объяснила, куда жаловаться, если зарплату не индексируют

Юрист объяснила, куда жаловаться, если зарплату не индексируют - РИА Новости, 05.02.2022

Юрист объяснила, куда жаловаться, если зарплату не индексируют

Индексация зарплат сотрудников является одной из обязанностей работодателя, соответственно в случае, если работодатель не проводит индексацию, работник может... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T03:14

2022-02-05T03:14

2022-02-05T03:14

общество

россия

зарплата

аида ибрагимова

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Индексация зарплат сотрудников является одной из обязанностей работодателя, соответственно в случае, если работодатель не проводит индексацию, работник может обращаться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд, рассказывает агентству "Прайм" руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.В случае жалобы сотрудника в трудовую инспекцию или прокуратуру, они будут обязаны провести внеплановую проверку в организации. Также возможен вариант рассмотрения трудового спора в суде, отметила юрист.

https://ria.ru/20220119/zarplata-1768472021.html

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общество, россия, зарплата, аида ибрагимова