Юрист объяснила, куда жаловаться, если зарплату не индексируют
Юрист Ибрагимова: при отсутствии индексации зарплаты можно обратиться в трудовую инспекцию
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Индексация зарплат сотрудников является одной из обязанностей работодателя, соответственно в случае, если работодатель не проводит индексацию, работник может обращаться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или в суд, рассказывает агентству "Прайм" руководитель кадровой практики КСК ГРУПП Аида Ибрагимова.
Она напомнила, что, согласно ст. 130 ТК РФ, одной из основных государственных гарантий по оплате труда работников является обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты. "То есть индексация – это гарантия, которую обязан предоставить каждый работодатель независимо от организационно-правовой формы и формы собственности", — поясняет Ибрагимова.
В случае жалобы сотрудника в трудовую инспекцию или прокуратуру, они будут обязаны провести внеплановую проверку в организации. Также возможен вариант рассмотрения трудового спора в суде, отметила юрист.
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