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Друзья Зеленского порвали с Европой из-за одного слова
В Германии обидели "Квартал 95", назвав русскими - РИА Новости, 05.02.2022
Друзья Зеленского порвали с Европой из-за одного слова
Студия "Квартал 95" опубликовала в Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии. Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:39
2022-02-05T17:39
2022-02-05T17:40
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владимир зеленский
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МОСКВАЯ, 5 фев — РИА Новости. Студия "Квартал 95" опубликовала в Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии. Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов"."Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может", — написали артисты в соцсети.Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал 95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".Юмористы уже пригрозили отменить все выступления, не предупредив организаторов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, германия, россия, украина, ситуация на украине, студия "квартал 95", владимир зеленский
17:39 05.02.2022 (обновлено: 17:40 05.02.2022)
В Германии обидели "Квартал 95", назвав русскими
Студия "Квартал 95" хочет отменить концерты в Германии из-за слова "российские" на афише