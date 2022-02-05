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Друзья Зеленского порвали с Европой из-за одного слова
В Германии обидели "Квартал 95", назвав русскими - РИА Новости, 05.02.2022
Друзья Зеленского порвали с Европой из-за одного слова
Студия "Квартал 95" опубликовала в Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии. Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T17:39
2022-02-05T17:40
в мире
германия
россия
украина
ситуация на украине
студия "квартал 95"
владимир зеленский
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МОСКВАЯ, 5 фев — РИА Новости. Студия "Квартал 95" опубликовала в Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии. Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов"."Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может", — написали артисты в соцсети.Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал 95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".Юмористы уже пригрозили отменить все выступления, не предупредив организаторов.
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в мире, германия, россия, украина, ситуация на украине, студия "квартал 95", владимир зеленский
17:39 05.02.2022 (обновлено: 17:40 05.02.2022)
 
В Германии обидели "Квартал 95", назвав русскими

Студия "Квартал 95" хочет отменить концерты в Германии из-за слова "российские" на афише

© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на YoutubeВыступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95"
Выступление украинского юмористического коллектива Квартал 95 - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© Фото : официальный канал "Студия Квартал 95 Online" на Youtube
Выступление украинского юмористического коллектива "Квартал 95". Архивное фото
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МОСКВАЯ, 5 фев — РИА Новости. Студия "Квартал 95" опубликовала в Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии. Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов".
"Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может", — написали артисты в соцсети.
© EventimАнонс шоу "Квартал-95" на сайте агентства Eventim
Анонс шоу Квартал-95 на сайте агентства Eventim
© Eventim
Анонс шоу "Квартал-95" на сайте агентства Eventim
Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал 95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".
Юмористы уже пригрозили отменить все выступления, не предупредив организаторов.
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