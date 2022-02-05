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Друзья Зеленского порвали с Европой из-за одного слова

В Германии обидели "Квартал 95", назвав русскими - РИА Новости, 05.02.2022

Друзья Зеленского порвали с Европой из-за одного слова

Студия "Квартал 95" опубликовала в Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии. Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T17:39

2022-02-05T17:39

2022-02-05T17:40

в мире

германия

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ситуация на украине

студия "квартал 95"

владимир зеленский

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МОСКВАЯ, 5 фев — РИА Новости. Студия "Квартал 95" опубликовала в Facebook сообщение с угрозами отменить концерты в Германии. Причиной стала появившаяся на некоторых сайтах афиша с анонсом выступления "российских юмористов"."Мы были, есть и останемся украинской компанией. Никаких других вариантов быть не может", — написали артисты в соцсети.Они также потребовали от немецких партнеров немедленных извинений и исправления афиши. На момент публикации материала на двух немецких сайтах "Квартал 95" все еще представлен как "российское комедийное шоу".Юмористы уже пригрозили отменить все выступления, не предупредив организаторов.

https://ria.ru/20211111/zelenskiy-1758511045.html

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