https://ria.ru/20220205/vybory-1771195998.html

Бывший вице-президент США объяснил, почему он не отменил результаты выборов

Бывший вице-президент США объяснил, почему он не отменил результаты выборов - РИА Новости, 05.02.2022

Бывший вице-президент США объяснил, почему он не отменил результаты выборов

Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе выступления на мероприятии Federalist Society, что он не имел права отменять результаты президентских выборов... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T04:32

2022-02-05T04:32

2022-02-05T04:32

в мире

джо байден

дональд трамп

капитолий

сша

майк пенс

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс заявил в ходе выступления на мероприятии Federalist Society, что он не имел права отменять результаты президентских выборов в стране, состоявшихся в ноябре 2020 года.Ранее экс-президент США Дональд Трамп вновь выразил мнение, что Пенс мог 6 января 2021 года отменить результаты выборов, по итогам которых победил Джо Байден.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых тот проиграл Байдену. Погибли несколько человек. Минюст информировал, что по делу о беспорядках были арестованы более 700 человек почти во всех 50 штатах, более 220 человек обвинены в нападении на правоохранительные органы или в противодействии им.Комитет конгресса, расследующий штурм Капитолия, вызвал для показаний несколько бывших сторонников Трампа. Двум его экс-советникам - Стивену Бэннону и Марку Медоузу - грозит уголовное преследование за уклонение от дачи показаний.Рядовым участникам штурма назначают тюремные сроки, самым значительным наказанием пока стал приговор к 5 годам и трем месяцам заключения за нападение на полицейских снаружи здания конгресса. Сообщалось об аресте лидера ультраправой группировки Oath Keepers Стюарта Роудса, по обвинению в подстрекательстве к мятежу ему грозит до 20 лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220204/ssha-1771156863.html

https://ria.ru/20211121/ssha-1759831226.html

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в мире, джо байден, дональд трамп, капитолий, сша, майк пенс