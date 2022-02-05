https://ria.ru/20220205/voyna-1771270300.html

Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной

Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной - РИА Новости, 05.02.2022

Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной

Потенциальный вооруженный конфликт между Украиной и Белоруссией завершился бы в течение нескольких дней, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T20:08

2022-02-05T20:08

2022-02-05T22:48

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МИНСК, 5 фев — РИА Новости. Потенциальный вооруженный конфликт между Украиной и Белоруссией завершился бы в течение нескольких дней, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Он отметил, что "бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией"."Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — добавил Лукашенко.Президент подчеркнул, что обстановка вокруг республики остается тяжелой, и он будет оставаться на своем посту до ее урегулирования.

https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771239564.html

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в мире, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр