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Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной
Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной - РИА Новости, 05.02.2022
Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной
Потенциальный вооруженный конфликт между Украиной и Белоруссией завершился бы в течение нескольких дней, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T20:08
2022-02-05T20:08
2022-02-05T22:48
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
россия
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 5 фев — РИА Новости. Потенциальный вооруженный конфликт между Украиной и Белоруссией завершился бы в течение нескольких дней, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Он отметил, что "бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией"."Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — добавил Лукашенко.Президент подчеркнул, что обстановка вокруг республики остается тяжелой, и он будет оставаться на своем посту до ее урегулирования.
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в мире, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
20:08 05.02.2022 (обновлено: 22:48 05.02.2022)
Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной
Президент Белоруссии Лукашенко: при нападении Украины война продлилась бы 3-4 дня