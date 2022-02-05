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Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной
Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной - РИА Новости, 05.02.2022
Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной
Потенциальный вооруженный конфликт между Украиной и Белоруссией завершился бы в течение нескольких дней, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T20:08
2022-02-05T22:48
в мире
владимир соловьев (телеведущий)
александр лукашенко
россия
белоруссия
украина
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 5 фев — РИА Новости. Потенциальный вооруженный конфликт между Украиной и Белоруссией завершился бы в течение нескольких дней, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.Он отметил, что "бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией"."Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — добавил Лукашенко.Президент подчеркнул, что обстановка вокруг республики остается тяжелой, и он будет оставаться на своем посту до ее урегулирования.
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в мире, владимир соловьев (телеведущий), александр лукашенко, россия, белоруссия, украина, ситуация в днр и лнр
20:08 05.02.2022 (обновлено: 22:48 05.02.2022)
 
Лукашенко ответил на вопрос о войне с Украиной

Президент Белоруссии Лукашенко: при нападении Украины война продлилась бы 3-4 дня

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / БелТА
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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МИНСК, 5 фев — РИА Новости. Потенциальный вооруженный конфликт между Украиной и Белоруссией завершился бы в течение нескольких дней, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

"Украина никогда с нами не будет воевать. Эта война продлится ну максимум три-четыре дня. Там некому будет против нас воевать. Тех, кого там показывают с автоматами, их показывают деревянными, как они тренируются, так мы сейчас выйдем с тобой в соседний зал и снимем на мобильный телефон тренировку и покажем", — сказал глава государства в интервью Владимиру Соловьеву на YouTube-канале "Соловьев Live".

Он отметил, что "бесперспективно с нами воевать, прежде всего с Россией".
"Мы не говорим о ядерном каком-то и прочем оружии. Но нас лучше не трогать. Нас не трогайте", — добавил Лукашенко.
Президент подчеркнул, что обстановка вокруг республики остается тяжелой, и он будет оставаться на своем посту до ее урегулирования.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
15:10
Лукашенко рассказал, сколько будет президентом Белоруссии
 
В миреВладимир Соловьев (телеведущий)Александр ЛукашенкоРоссияБелоруссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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