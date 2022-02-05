https://ria.ru/20220205/voennye-1771224135.html

В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска

В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска - РИА Новости, 05.02.2022

В Польшу начали прибывать дополнительные американские войска

В Польшу прибыли первые подразделения в рамках усиления военного присутствия США в Восточной Европе, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:51

2022-02-05T12:51

2022-02-05T14:54

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нато

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ВАРШАВА, 5 фев — РИА Новости. В Польшу прибыли первые подразделения в рамках усиления военного присутствия США в Восточной Европе, сообщает агентство РАР."В аэропорту Ясенка под Жешувом приземлился самолет с первыми американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, которые будут дислоцироваться в Польше", — говорится в сообщении.Накануне туда же прилетели восемь американских самолетов с передовой группой для подготовки к приему солдат. Ее задача — материально-техническое обеспечение перебрасываемых войск.Об отправке дополнительных сил в Европу заявил на этой неделе представитель Пентагона Джон Кирби. Речь идет о Румынии, Польше и Германии. По словам Кирби, это реакция на текущую ситуацию, но американские военные не будут воевать на Украине. Усиление необходимо для поддержки союзников в регионе, добавил представитель Пентагона.Конкретно в Польшу направляются 1,7 тысячи американских военных.В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Вашингтон и Брюссель обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину и на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе.В России отвергают все претензии и напоминают, что Киев не соблюдает Минские соглашения: украинские власти сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Кремле и МИД не раз отмечали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у российских границ. Там также объясняли, что основная причина эскалации — действия США и НАТО, которые накачивают Украину вооружениями, тем самым подталкивая ее к военным авантюрам.В конце прошлого года Россия передала США и их союзникам проекты документов о гарантиях безопасности. Главным требованием было нерасширение НАТО на восток, однако именно его западные партнеры, по сообщениям российского МИД, проигнорировали в письменном ответе.

https://ria.ru/20220203/pentagon-1770858266.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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в мире, нато, министерство обороны сша, польша