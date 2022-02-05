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Разгонный блок "Фрегат" свели с целевой орбиты, заявили в Минобороны
Разгонный блок "Фрегат" свели с целевой орбиты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.02.2022
Разгонный блок "Фрегат" свели с целевой орбиты, заявили в Минобороны
Разгонный блок "Фрегат", который в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" вывел на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства, сведен с... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T12:53
2022-02-05T12:57
архангельская область
плесецк (космодром)
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", который в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" вывел на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства, сведен с целевой орбиты, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."После выведения на орбиту космического аппарата "Космос-2553", запущенного в 10.00 мск 5 февраля с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1а", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока (РБ) "Фрегат", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны пояснили, что увод разгонного блока был осуществлен за счет включения двигательной установки для придания импульсов, необходимых для его сведения с орбиты космического аппарата.Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10.00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.
https://ria.ru/20220204/rakety-1771046263.html
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архангельская область, плесецк (космодром), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии
12:53 05.02.2022 (обновлено: 12:57 05.02.2022)
 
Разгонный блок "Фрегат" свели с целевой орбиты, заявили в Минобороны

Минобороны: разгонный блок "Фрегат" в составе ракеты "Союз-2.1а" свели с целевой орбиты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", который в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" вывел на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства, сведен с целевой орбиты, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"После выведения на орбиту космического аппарата "Космос-2553", запущенного в 10.00 мск 5 февраля с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1а", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока (РБ) "Фрегат", - отметили в военном ведомстве.
В Минобороны пояснили, что увод разгонного блока был осуществлен за счет включения двигательной установки для придания импульсов, необходимых для его сведения с орбиты космического аппарата.
Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10.00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.
Пуск ракеты из американской ракетно-артиллерийской системы оперативно-тактического назначения - РИА Новости, 1920, 04.02.2022
Вчера, 12:22
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Архангельская областьПлесецк (космодром)БезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Воздушно-космические силы России
 
 
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