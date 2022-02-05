https://ria.ru/20220205/vks-1771224271.html

Разгонный блок "Фрегат" свели с целевой орбиты, заявили в Минобороны

Разгонный блок "Фрегат" свели с целевой орбиты, заявили в Минобороны - РИА Новости, 05.02.2022

Разгонный блок "Фрегат" свели с целевой орбиты, заявили в Минобороны

Разгонный блок "Фрегат", который в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" вывел на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства, сведен с... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:53

2022-02-05T12:53

2022-02-05T12:57

архангельская область

плесецк (космодром)

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Разгонный блок "Фрегат", который в составе ракеты-носителя "Союз-2.1а" вывел на орбиту космический аппарат в интересах российского военного ведомства, сведен с целевой орбиты, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ."После выведения на орбиту космического аппарата "Космос-2553", запущенного в 10.00 мск 5 февраля с космодрома Плесецк ракетой-носителем среднего класса "Союз-2.1а", специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова провели операции по сведению с орбиты разгонного блока (РБ) "Фрегат", - отметили в военном ведомстве.В Минобороны пояснили, что увод разгонного блока был осуществлен за счет включения двигательной установки для придания импульсов, необходимых для его сведения с орбиты космического аппарата.Пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" был осуществлен в субботу в 10.00 мск боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это первый пуск ракеты "Союз-2" в 2022 году.

https://ria.ru/20220204/rakety-1771046263.html

архангельская область

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архангельская область, плесецк (космодром), безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), воздушно-космические силы россии