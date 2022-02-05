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Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Украину

Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Украину - РИА Новости, 05.02.2022

Главы МИД Чехии, Австрии и Словакии посетят Украину

Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетят Украину с рабочим визитом в период с 7 по 8 февраля, запланирована их поездка на Донбасс, сообщила в... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T22:38

2022-02-05T22:38

2022-02-05T22:38

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Министры иностранных дел Австрии, Словакии и Чехии посетят Украину с рабочим визитом в период с 7 по 8 февраля, запланирована их поездка на Донбасс, сообщила в субботу пресс-служба украинского МИД."Седьмого и восьмого февраля министры иностранных дел Чехии Ян Липавский, Австрии Александр Шалленберг и Словакии Иван Корчок совершат совместный визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Первый в истории визит глав внешнеполитических ведомств стран Славковского формата ставит цель продемонстрировать солидарность с нашим государством на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - говорится в сообщении на сайте украинского МИД.Отмечается, что дипломаты проведут переговоры, ключевыми темами которых станет дальнейшая поддержка Украины в противодействии российской агрессии, воплощение комплексного пакета сдерживания РФ, укрепление взаимодействия безопасности, поддержка экономической и финансовой стабильности Украины."Министры Славковского формата также планируют посетить зону проведения Операции Объединенных сил, где ознакомятся с актуальной ситуацией в зоне российско-украинского вооруженного конфликта", - добавили в МИД.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220205/amerika-1771272371.html

https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html

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