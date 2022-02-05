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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220205/vaktsina-1771193461.html
Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов
Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов - РИА Новости, 05.02.2022
Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов
Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T03:06
2022-02-05T03:06
распространение коронавируса
омикрон-штамм коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
общество
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это потребуется, существующие технологии позволяют легко его заменить, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.Он отметил, что омикрон-штамм - далеко не эскейп-мутант."Есть свои особенности у любого генетического варианта, но "омикрон" продолжает контролироваться, подавляться иммунитетом, вызванным существующими российскими вакцинами", - добавил ученый.
https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770835192.html
РИА Новости
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омикрон-штамм коронавируса, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии
03:06 05.02.2022
 
Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов

Ученый Щелканов: технологии позволяют легко заменить штамм в российских вакцинах от COVID

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак-М (Спутник М) - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это потребуется, существующие технологии позволяют легко его заменить, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
"Золотое правило вакцинологии: вакцинный штамм должен соответствовать актуальному эпидемическому штамму. Пока наш вакцинный штамм, который был использован во всех трех российских вакцинах, соответствует тем эпидемическим вариантам SARS-CoV-2, которые циркулируют в человеческой популяции. Но мы понимаем, что рано или поздно появится так называемый эскейп-мутант, который начнет избегать действия вакцин. Но и здесь ничего страшного нет, потому что современные технологии – опять говорю про российские вакцины - позволяют легко заменить вакцинный штамм", - сказал Щелканов.
Он отметил, что омикрон-штамм - далеко не эскейп-мутант.
"Есть свои особенности у любого генетического варианта, но "омикрон" продолжает контролироваться, подавляться иммунитетом, вызванным существующими российскими вакцинами", - добавил ученый.
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 12:29
Аргентина получила 14,6 миллиона доз российских вакцин от коронавируса
 
Распространение коронавирусаОмикрон-штамм коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19ОбществоВакцина "Спутник V"Коронавирус в России
 
 
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