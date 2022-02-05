Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов
Ученый Щелканов: технологии позволяют легко заменить штамм в российских вакцинах от COVID
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М")
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину "Гам-КОВИД-Вак-М" ("Спутник М"). Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это потребуется, существующие технологии позволяют легко его заменить, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.
"Золотое правило вакцинологии: вакцинный штамм должен соответствовать актуальному эпидемическому штамму. Пока наш вакцинный штамм, который был использован во всех трех российских вакцинах, соответствует тем эпидемическим вариантам SARS-CoV-2, которые циркулируют в человеческой популяции. Но мы понимаем, что рано или поздно появится так называемый эскейп-мутант, который начнет избегать действия вакцин. Но и здесь ничего страшного нет, потому что современные технологии – опять говорю про российские вакцины - позволяют легко заменить вакцинный штамм", - сказал Щелканов.
Он отметил, что омикрон-штамм - далеко не эскейп-мутант.
"Есть свои особенности у любого генетического варианта, но "омикрон" продолжает контролироваться, подавляться иммунитетом, вызванным существующими российскими вакцинами", - добавил ученый.