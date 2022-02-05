https://ria.ru/20220205/vaktsina-1771193461.html

Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов

Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов - РИА Новости, 05.02.2022

Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов

Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T03:06

2022-02-05T03:06

2022-02-05T03:06

распространение коронавируса

омикрон-штамм коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

общество

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 фев – РИА Новости. Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это потребуется, существующие технологии позволяют легко его заменить, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.Он отметил, что омикрон-штамм - далеко не эскейп-мутант."Есть свои особенности у любого генетического варианта, но "омикрон" продолжает контролироваться, подавляться иммунитетом, вызванным существующими российскими вакцинами", - добавил ученый.

https://ria.ru/20220203/vaktsina-1770835192.html

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2022

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омикрон-штамм коронавируса, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии