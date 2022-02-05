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В Киеве заявили, что хотят обсуждать с ситуацию в Донбассе с Россией
В Киеве заявили, что хотят обсуждать с ситуацию в Донбассе с Россией - РИА Новости, 05.02.2022
В Киеве заявили, что хотят обсуждать с ситуацию в Донбассе с Россией
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская власть придерживается позиции, что переговоры о мире на Донбассе нужно вести с... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T20:01
2022-02-05T22:42
в мире
андрей ермак
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
украина
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская власть придерживается позиции, что переговоры о мире на Донбассе нужно вести с российской стороной, а не с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР.В субботу украинское издание ZN.UA обнародовало информацию, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников "нормандской четверки" 26 января якобы обязался рассмотреть предложение ЛНР и ДНР, касающееся урегулирования конфликта на Донбассе."Андрей Ермак и все представители Украины исходят из того, что переговоры по миру на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога. Исходя из этой абсолютно четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске. Переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Укринформ".Саму информацию СМИ он назвал вбросом.
https://ria.ru/20220203/dnr-1770811801.html
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луганская народная республика
украина
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в мире, андрей ермак, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина
20:01 05.02.2022 (обновлено: 22:42 05.02.2022)
 
В Киеве заявили, что хотят обсуждать с ситуацию в Донбассе с Россией

Советник офиса Зеленского Подоляк: переговоры о Донбассе нужно вести с Россией

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская власть придерживается позиции, что переговоры о мире на Донбассе нужно вести с российской стороной, а не с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР.
В субботу украинское издание ZN.UA обнародовало информацию, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников "нормандской четверки" 26 января якобы обязался рассмотреть предложение ЛНР и ДНР, касающееся урегулирования конфликта на Донбассе.
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"Андрей Ермак и все представители Украины исходят из того, что переговоры по миру на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога. Исходя из этой абсолютно четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске. Переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Укринформ".
Саму информацию СМИ он назвал вбросом.
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В миреАндрей ЕрмакДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРУкраина
 
 
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