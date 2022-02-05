https://ria.ru/20220205/ukraina-1771269511.html

В Киеве заявили, что хотят обсуждать с ситуацию в Донбассе с Россией

В Киеве заявили, что хотят обсуждать с ситуацию в Донбассе с Россией - РИА Новости, 05.02.2022

В Киеве заявили, что хотят обсуждать с ситуацию в Донбассе с Россией

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская власть придерживается позиции, что переговоры о мире на Донбассе нужно вести с... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T20:01

2022-02-05T20:01

2022-02-05T22:42

в мире

андрей ермак

донецкая народная республика

луганская народная республика

ситуация в днр и лнр

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская власть придерживается позиции, что переговоры о мире на Донбассе нужно вести с российской стороной, а не с представителями непризнанных республик ЛНР и ДНР.В субботу украинское издание ZN.UA обнародовало информацию, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак на встрече советников "нормандской четверки" 26 января якобы обязался рассмотреть предложение ЛНР и ДНР, касающееся урегулирования конфликта на Донбассе."Андрей Ермак и все представители Украины исходят из того, что переговоры по миру на Донбассе целесообразно и справедливо вести с российской стороной. Именно российская сторона, а не какие-либо марионеточные образования, является стороной тяжелого конфликтного диалога. Исходя из этой абсолютно четкой и понятной позиции, нет и не может быть юридически обязывающих шагов Украины по отношению к оккупационным структурам в Донецке и Луганске. Переговоры следует вести с теми, кто что-то решает, а не с теми, кто что-то изображает", - заявил Подоляк в комментарии агентству "Укринформ".Саму информацию СМИ он назвал вбросом.

https://ria.ru/20220203/dnr-1770811801.html

https://ria.ru/20220203/donbass-1770786735.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, андрей ермак, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, украина