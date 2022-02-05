https://ria.ru/20220205/ukraina-1771236943.html
Запад нашел лучшее решение для Украины. Оно шокирует Киев
На Западе предложили не включать Украину в ЕС и НАТО - РИА Новости, 05.02.2022
Запад нашел лучшее решение для Украины. Оно шокирует Киев
Журналист Клайв Крук в статье для Bloomberg предложил не принимать Украину в НАТО и ЕС, чтобы разрешить напряженную ситуацию вокруг страны. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:46
2022-02-05T14:46
2022-02-05T14:46
владимир зеленский
владимир путин
москва
киев
россия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Журналист Клайв Крук в статье для Bloomberg предложил не принимать Украину в НАТО и ЕС, чтобы разрешить напряженную ситуацию вокруг страны."Украина хочет присоединиться к НАТО и ЕС. Российский президент Владимир Путин этого не хочет. НАТО и ЕС в свою очередь не нуждаются в ней и тоже не хотят видеть в своих рядах, по крайней мере, в обозримом будущем", — пишет автор.Тем не менее, публичная риторика лидеров этих международных организаций говорит об обратном, что противоречит логике и влияет на поведение президента Украины Владимира Зеленского, утверждает Крук.По словам колумниста, Киев не может просто так взять и вступить в НАТО, а обещание, данное в 2008 году, было необдуманным.Такая же ситуация, по мнению Крука, наблюдается и с членством в Евросоюзе. "Союз уже чрезмерно растянулся и столкнулся с трудностями по интерграции центральноевропейских стран. С Украиной будет еще хуже", — предупреждает автор.Как считает журналист, сигналы, поступающие от ЕС, не соответствуют действительности, и подобная украинской история уже случалась в истории объединения. Турция так и не вступила в Евросоюз и, по-видимому, не собирается этого делать, хотя разговоры идут не один десяток лет."Лучшим выходом из кризиса для Украины стало бы пребывание на расстоянии вытянутой руки от России с одной стороны и от НАТО и ЕС с другой, это обеспечит ей мир, процветание и стабильность", — резюмирует автор.Однако, указывает Крук, такой компромисс может оказаться запоздалым. С другой стороны, его необходимо хотя бы обсуждать.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.
https://ria.ru/20220203/politika-1770913972.html
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владимир зеленский, владимир путин, москва, киев, россия, евросоюз, нато, в мире
На Западе предложили не включать Украину в ЕС и НАТО
Журналист Крук: лучшим решением для Украины стал бы отказ от вступления в НАТО и ЕС
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Журналист Клайв Крук в статье
для Bloomberg предложил не принимать Украину в НАТО и ЕС, чтобы разрешить напряженную ситуацию вокруг страны.
"Украина хочет присоединиться к НАТО и ЕС. Российский президент Владимир Путин этого не хочет. НАТО и ЕС в свою очередь не нуждаются в ней и тоже не хотят видеть в своих рядах, по крайней мере, в обозримом будущем", — пишет автор.
Тем не менее, публичная риторика лидеров этих международных организаций говорит об обратном, что противоречит логике и влияет на поведение президента Украины Владимира Зеленского, утверждает Крук.
По словам колумниста, Киев не может просто так взять и вступить в НАТО, а обещание, данное в 2008 году, было необдуманным.
Такая же ситуация, по мнению Крука, наблюдается и с членством в Евросоюзе. "Союз уже чрезмерно растянулся и столкнулся с трудностями по интерграции центральноевропейских стран. С Украиной будет еще хуже", — предупреждает автор.
Как считает журналист, сигналы, поступающие от ЕС, не соответствуют действительности, и подобная украинской история уже случалась в истории объединения. Турция так и не вступила в Евросоюз и, по-видимому, не собирается этого делать, хотя разговоры идут не один десяток лет.
"Лучшим выходом из кризиса для Украины стало бы пребывание на расстоянии вытянутой руки от России с одной стороны и от НАТО и ЕС с другой, это обеспечит ей мир, процветание и стабильность", — резюмирует автор.
Однако, указывает Крук, такой компромисс может оказаться запоздалым. С другой стороны, его необходимо хотя бы обсуждать.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность из-за усиления "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.