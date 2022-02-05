https://ria.ru/20220205/ukraina-1771220005.html

Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии

Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2022

Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии

Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T12:08

2022-02-05T12:08

2022-02-05T16:06

экономика

украина

белоруссия

амос хохштейн

укрэнерго

россия

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БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале следующего года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.По данным издания, всего планируется два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге. "Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году", — приводит издание слова Хохштейна.Как указывает Welt, российский "Системный оператор Единой энергетической системы" сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в "Укрэнерго" заявили изданию, что, если после тестового отключения не удастся вновь подключиться к сети, украинская система обладает достаточным "запасом прочности" для изолированной работы в течение долгого времени.

https://ria.ru/20220124/ugol-1769274277.html

https://ria.ru/20220201/rekordy-1770409727.html

украина

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экономика, украина, белоруссия, амос хохштейн, укрэнерго, россия