Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/ukraina-1771220005.html
Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии
Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии - РИА Новости, 05.02.2022
Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии
Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T12:08
2022-02-05T16:06
экономика
украина
белоруссия
амос хохштейн
укрэнерго
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:222:2500:1628_1920x0_80_0_0_037e2a9adb1706bff7d01b6efc5e01f1.jpg
БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале следующего года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.По данным издания, всего планируется два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге. "Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году", — приводит издание слова Хохштейна.Как указывает Welt, российский "Системный оператор Единой энергетической системы" сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в "Укрэнерго" заявили изданию, что, если после тестового отключения не удастся вновь подключиться к сети, украинская система обладает достаточным "запасом прочности" для изолированной работы в течение долгого времени.
https://ria.ru/20220124/ugol-1769274277.html
https://ria.ru/20220201/rekordy-1770409727.html
украина
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, белоруссия, амос хохштейн, укрэнерго, россия
12:08 05.02.2022 (обновлено: 16:06 05.02.2022)
 
Украина протестирует отключение от энергосетей России и Белоруссии

Welt: Украина в феврале на 72 часа отключится от энергосетей России и Белоруссии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 5 фев — РИА Новости. Украина в конце февраля намерена в рамках теста на 72 часа отключиться от энергосетей России и Белоруссии, перейдя на работу в изолированном режиме, в начале следующего года планируется подключение к западноевропейской энергосистеме, сообщает издание Welt.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Украина намерена к 2023 году отсоединиться от энергосистем России и Белоруссии и присоединиться к системе поставки электроэнергии (ENTSO-E) из ЕС.
Разгрузка угля в одесском порту Южный - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
24 января, 15:45
Украинская компания договорилась о дополнительных поставках угля из США
По данным издания, всего планируется два тестовых отключения: с 24 по 26 февраля и летом. Советник госсекретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн в разговоре с правительством ФРГ положительно отозвался о данном шаге. "Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с Европейским союзом. Я очень надеюсь, что интеграция электроэнергетической системы произойдет в этом году", — приводит издание слова Хохштейна.
Как указывает Welt, российский "Системный оператор Единой энергетической системы" сообщал, что готов к сотрудничеству с Украиной по отключению, после теста будет произведена синхронизация с системами России и Белоруссии. При этом в "Укрэнерго" заявили изданию, что, если после тестового отключения не удастся вновь подключиться к сети, украинская система обладает достаточным "запасом прочности" для изолированной работы в течение долгого времени.
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 01.02.2022
1 февраля, 08:00
Украина ставит опасные атомные рекорды
 
ЭкономикаУкраинаБелоруссияАмос ХохштейнУкрэнергоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала