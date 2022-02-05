https://ria.ru/20220205/ugroza-1771282724.html

Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности

Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности - РИА Новости, 05.02.2022

Минск вынужден рассматривать южное направление как угрозу безопасности

Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, республика... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T23:57

2022-02-05T23:57

2022-02-05T23:58

белоруссия

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МИНСК, 5 фев - РИА Новости. Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, республика вынуждена рассматривать южное направление как угрозу безопасности страны, хотя ранее такого не было."Если мы раньше не рассматривали южное направление как угрозу безопасности страны, сегодня мы, исходя из оценки военно-политической, стратегической обстановки, вынуждены рассматривать в том числе и южное направление. Прежде всего, для защиты южных границ Союзного государства", - сказал Вольфович общенациональному телевидению Белоруссии.По его словам, в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проводятся крупные маневры с отработкой вопросов стратегических перегруппировок на большие расстояния, с созданием группировок на операционных направлениях и выполнением задач по отражению агрессии.На территории Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства. На первом этапе (до 9 февраля) будут передислоцированы и созданы группировки войск на территории Белоруссии. На втором этапе (с 10 по 20 февраля) пройдут совместные белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022", в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.Киев и западные государства в последнее время постоянно заявляют якобы об усилении "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220205/lukashenko-1771274999.html

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