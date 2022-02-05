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Российские военные завершили тактическое учение в Воронежской области
Российские военные завершили тактическое учение в Воронежской области - РИА Новости, 05.02.2022
Российские военные завершили тактическое учение в Воронежской области
Российские военнослужащие Западного военного округа завершили двустороннее тактическое учение в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ЗВО. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T14:56
2022-02-05T14:56
2022-02-05T14:56
безопасность
россия
су-34
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские военнослужащие Западного военного округа завершили двустороннее тактическое учение в Воронежской области, сообщили в пресс-службе ЗВО."Подразделения войсковой противовоздушной обороны (ПВО) и оперативно-тактической авиации Западного военного округа (ЗВО) завершили двустороннее тактическое учение в Воронежской области", - говорится в сообщении.Уточняется, что в рамках учения военнослужащие зенитно-ракетных подразделений совершили марш на штатной военной технике с целью развёртывания пунктов управления по обнаружению воздушных угроз и отражения налета авиации условного противника, нарушившего воздушные границы Российской Федерации."Цель учения достигнута. Противовоздушная оборона в зоне ответственности ЗВО надёжно защищает западные рубежи России", - сказал командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев.Дополняется, что в учении были задействованы истребители-бомбардировщики Су-34 для создания условий максимально приближенной к боевой. Всего в учении было задействовано более 40 единиц техники ЗВО.
https://ria.ru/20220204/s-400-1770989204.html
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РИА Новости
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безопасность, россия, су-34, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские военные завершили тактическое учение в Воронежской области
Российские военнослужащие завершили тактическое учение в Воронежской области