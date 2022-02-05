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Россия перебазировала в Белоруссию самолеты Су-25СМ для учений
Россия перебазировала в Белоруссию самолеты Су-25СМ для учений - РИА Новости, 05.02.2022
Россия перебазировала в Белоруссию самолеты Су-25СМ для учений
В Белоруссию перебросили штурмовые самолеты Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T10:45
2022-02-05T10:45
2022-02-05T16:33
су-25см
безопасность
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Белоруссию перебросили штурмовые самолеты Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе Минобороны.Российские летчики изучат предстоящие маршруты, отработают взаимодействие с группой руководства, а затем приступят к выполнению задач по предназначению.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.
https://radiosputnik.ria.ru/20220203/ssha-1770958437.html
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су-25см, безопасность, россия, белоруссия
10:45 05.02.2022 (обновлено: 16:33 05.02.2022)
Россия перебазировала в Белоруссию самолеты Су-25СМ для учений
Россия перебазировала на аэродромы Белоруссии самолеты Су-25СМ для проведения учений
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Белоруссию перебросили штурмовые самолеты Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе Минобороны.
"Экипажи самолетов Су-25СМ
Восточного военного округа <…> завершили перебазирование на аэродромы Республики Беларусь", — говорится в релизе.
Российские летчики изучат предстоящие маршруты, отработают взаимодействие с группой руководства, а затем приступят к выполнению задач по предназначению.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.
На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.