https://ria.ru/20220205/ucheniya-1771211724.html

Россия перебазировала в Белоруссию самолеты Су-25СМ для учений

Россия перебазировала в Белоруссию самолеты Су-25СМ для учений - РИА Новости, 05.02.2022

Россия перебазировала в Белоруссию самолеты Су-25СМ для учений

В Белоруссию перебросили штурмовые самолеты Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T10:45

2022-02-05T10:45

2022-02-05T16:33

су-25см

безопасность

россия

белоруссия

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В Белоруссию перебросили штурмовые самолеты Су-25СМ, которые примут участие в проверке сил реагирования Союзного государства, сообщили в пресс-службе Минобороны.Российские летчики изучат предстоящие маршруты, отработают взаимодействие с группой руководства, а затем приступят к выполнению задач по предназначению.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. Первый продлится до 9 февраля. За это время планируется провести передислокацию и создать на территории Белоруссии группировки войск, организовать охрану государственных и военных объектов, а также воздушной границы Союзного государства, проверить готовность дежурных сил ПВО к выполнению задач по прикрытию.На втором этапе, с 10 по 20 февраля, проведут совместные учения "Союзная решимость — 2022". Российские и белорусские военные отработают задачи по пресечению внешней агрессии и борьбе с терроризмом, в частности по перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также по уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.

https://radiosputnik.ria.ru/20220203/ssha-1770958437.html

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су-25см, безопасность, россия, белоруссия