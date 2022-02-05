https://ria.ru/20220205/tsitaty-1771280548.html

На Украине мужчине вынесли приговор за публикацию цитат Сталина и Ленина

На Украине мужчине вынесли приговор за публикацию цитат Сталина и Ленина - РИА Новости, 05.02.2022

На Украине мужчине вынесли приговор за публикацию цитат Сталина и Ленина

Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условно уроженца поселка городского типа Аскания-Нова за публикацию на сайте... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T22:48

2022-02-05T22:48

2022-02-05T22:48

в мире

украина

владимир ленин (владимир ульянов)

иосиф сталин (джугашвили)

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КИЕВ, 5 фев - РИА Новости. Чаплинский районный суд Херсонской области Украины приговорил к пяти годам условно уроженца поселка городского типа Аскания-Нова за публикацию на сайте "Одноклассники" цитат Иосифа Сталина, Владимира Ленина и портретов руководителей высших органов власти СССР, говорится в Реестре судебных решений страны."Лицо_1… признать виновным в совершении уголовного правонарушения предусмотренного ч. 2 ст. 436-1 УК Украины (распространение коммунистической символики – ред.) и на основании этого закона назначить наказание в виде пяти лет лишения свободы… На основании ст. 75 УК освободить осужденное Лицо_1 от отбывания наказания с испытательным сроком на два года", - говорится в тексте судебного решения.Отмечается, что поводом для судебного разбирательства послужили регулярные публикации ответчика в социальной сети "Одноклассники" с использованием коммунистической символики."Лицо_1 разместило публикацию с изображением лица, занимавшего руководящую должность в высших органах власти в СССР, его философско-политическая цитата, а также общеизвестные коммунистические лозунги: "Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории-безжалостно развеет ее! И.В. Сталин. 1943 г.", - приводится одна из цитат в тексте судебного решения.В ходе дела также рассматривались публикации с цитатами Владимира Ленина, портретами руководителей высших органов власти СССР и изображениями серпа и молота.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.

https://ria.ru/20220205/blinken-1771245913.html

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в мире, украина, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили)