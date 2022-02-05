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Эксперт оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году
Эксперт оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году - РИА Новости, 05.02.2022
Эксперт оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году
В этом году не ожидается резкого роста цен на продукты, однако сюрпризы возможны из-за геополитики, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Департамента... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:12
2022-02-05T02:12
2022-02-05T02:12
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
андрей верников
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В этом году не ожидается резкого роста цен на продукты, однако сюрпризы возможны из-за геополитики, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.В среднем, цены не должны показывать сильный рост из-за усилий Банка России по замедлению инфляции, а также из-за эффекта "высокой базы", полагает эксперт.Однако рост цен возможен из-за резкого скачок курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления. "В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты", — полагает Верников.
https://ria.ru/20220204/rubl-1770981527.html
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), андрей верников
Эксперт оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году
Эксперт Верников: рост цен на продукты возможен при резком скачке рубля из-за геополитики