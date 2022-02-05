https://ria.ru/20220205/tseny-1771188268.html

Эксперт оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году

Эксперт оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году - РИА Новости, 05.02.2022

Эксперт оценил вероятность резкого роста цен на продукты в 2022 году

В этом году не ожидается резкого роста цен на продукты, однако сюрпризы возможны из-за геополитики, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Департамента... РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T02:12

2022-02-05T02:12

2022-02-05T02:12

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

андрей верников

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В этом году не ожидается резкого роста цен на продукты, однако сюрпризы возможны из-за геополитики, рассказывает агентству "Прайм" руководитель Департамента инвестиционного анализа и обучения ИК "Универ Капитал" Андрей Верников.В среднем, цены не должны показывать сильный рост из-за усилий Банка России по замедлению инфляции, а также из-за эффекта "высокой базы", полагает эксперт.Однако рост цен возможен из-за резкого скачок курса рубля из-за последствий усиливающегося геополитического давления. "В случае резкого ослабления курса нацвалюты по отношению к доллару, неизбежно вырастет в цене импорт, а, стало быть, все импортные овощи и фрукты", — полагает Верников.

https://ria.ru/20220204/rubl-1770981527.html

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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), андрей верников