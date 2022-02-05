https://ria.ru/20220205/tramp-1771268339.html
Трамп высмеял слова Пенса о президентских выборах в США
Трамп высмеял слова Пенса о президентских выборах в США - РИА Новости, 05.02.2022
Трамп высмеял слова Пенса о президентских выборах в США
Экс-президент США Дональд Трамп парировал высказывание своего бывшего заместителя Майка Пенса о том, что тот не имел права отменять результаты президентских... РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T19:41
2022-02-05T19:41
2022-02-05T19:41
в мире
дональд трамп
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сша
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ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп парировал высказывание своего бывшего заместителя Майка Пенса о том, что тот не имел права отменять результаты президентских выборов 2020 года, вновь выступив с утверждением, что последние были у него "украдены"."Только что увидел заявление Майка Пенса о том, что он не имел права что-либо сделать применительно к подсчету голосов на выборах, кроме как быть автоматическим конвейером для старого ворона Митча Макконнелла (лидер республиканского меньшинства в сенате США – ред.), чтобы как можно скорее добиться избрания (Джо) Байдена президентом", - сказал Трамп, чьи высказывания приводит его пресс-служба.Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что должность вице-президента США "не равносильна тому, чтобы быть автоматическим конвейером, если присутствуют очевидные признаки мошенничества и нарушений на выборах".Накануне Пенс публично и в резкой форме ответил на заявления своего бывшего босса Дональда Трампа о том, что мог помешать Джо Байдену стать президентом в прошедшем году и отменить итоги президентских выборов, которые, как неоднократно подчеркивал Трамп, были у него "украдены". Западные СМИ отмечают, что это самая резкая критика в адрес экс-президента США, прозвучавшая из уст его бывшего заместителя.Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых тот проиграл Байдену. Погибли несколько человек. Минюст информировал, что по делу о беспорядках были арестованы более 700 человек почти во всех 50 штатах, более 220 человек обвинены в нападении на правоохранительные органы или в противодействии им.
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РИА Новости
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в мире, дональд трамп, джо байден, сша, митч макконнелл
Трамп высмеял слова Пенса о президентских выборах в США
Трамп: Пенс мог отменить подсчет голосов на президентских выборах в 2020 году
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп парировал высказывание своего бывшего заместителя Майка Пенса о том, что тот не имел права отменять результаты президентских выборов 2020 года, вновь выступив с утверждением, что последние были у него "украдены".
"Только что увидел заявление Майка Пенса
о том, что он не имел права что-либо сделать применительно к подсчету голосов на выборах, кроме как быть автоматическим конвейером для старого ворона Митча Макконнелла
(лидер республиканского меньшинства в сенате США
– ред.), чтобы как можно скорее добиться избрания (Джо) Байдена президентом", - сказал Трамп, чьи высказывания приводит его пресс-служба.
Бывший хозяин Белого дома подчеркнул, что должность вице-президента США "не равносильна тому, чтобы быть автоматическим конвейером, если присутствуют очевидные признаки мошенничества и нарушений на выборах".
Накануне Пенс публично и в резкой форме ответил на заявления своего бывшего босса Дональда Трампа
о том, что мог помешать Джо Байдену
стать президентом в прошедшем году и отменить итоги президентских выборов, которые, как неоднократно подчеркивал Трамп, были у него "украдены". Западные СМИ отмечают, что это самая резкая критика в адрес экс-президента США, прозвучавшая из уст его бывшего заместителя.
Выборы 46-го президента США состоялись 3 ноября 2020 года. На них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Байден. Республиканец Трамп до последнего не признавал поражения на выборах и отказался присутствовать на инаугурации Байдена - такой инцидент произошел впервые за 150 лет. Следующие выборы президента США должны состояться в 2024 году.
Шестого января 2021 года толпа сторонников Трампа взяла здание конгресса штурмом и задержала утверждение итогов выборов, на которых тот проиграл Байдену. Погибли несколько человек. Минюст информировал, что по делу о беспорядках были арестованы более 700 человек почти во всех 50 штатах, более 220 человек обвинены в нападении на правоохранительные органы или в противодействии им.