Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220205/stavropole-1771192224.html
В Ставрополье задержали министра туризма региона
В Ставрополье задержали министра туризма региона - РИА Новости, 05.02.2022
В Ставрополье задержали министра туризма региона
Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте местной прокуратуры. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:02
2022-02-05T10:46
россия
ставропольский край
происшествия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте местной прокуратуры.Согласно данным на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма в Ставропольском крае является Кирилл Реут.Установлено, что министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт по организации и проведению фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году. Более того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. По данному факту в отношении министра туризма возбуждено уголовное дело.Добавляется, что расследование дела находится на контроле аппарата прокуратуры края. В настоящее время прокуратура и УФСБ по краю продолжают проверки по исполнению других многомиллионных контрактов, заключенных министерством в период с 2019 по 2021 годы.
https://ria.ru/20211218/avtomobil-1764384823.html
https://ria.ru/20210810/rastrata-1745144124.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ставропольский край, происшествия, новости - туризм
02:02 05.02.2022 (обновлено: 10:46 05.02.2022)
 
В Ставрополье задержали министра туризма региона

Министра туризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий

© РИА Новости / Антон ДенисовАвтомобиль Прокуратуры России
Автомобиль Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 05.02.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Автомобиль Прокуратуры России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте местной прокуратуры.
Согласно данным на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма в Ставропольском крае является Кирилл Реут.
Владислав Горанов - РИА Новости, 1920, 18.12.2021
18 декабря 2021, 17:28
В Болгарии бывшего министра задержали за рулем машины, угнанной в России
Установлено, что министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт по организации и проведению фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году. Более того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.
Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. По данному факту в отношении министра туризма возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что расследование дела находится на контроле аппарата прокуратуры края. В настоящее время прокуратура и УФСБ по краю продолжают проверки по исполнению других многомиллионных контрактов, заключенных министерством в период с 2019 по 2021 годы.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа 2021, 10:05
В Северной Осетии задержали экс-премьера и бывшего министра туризма
 
РоссияСтавропольский крайПроисшествияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала