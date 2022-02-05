https://ria.ru/20220205/stavropole-1771192224.html

В Ставрополье задержали министра туризма региона

В Ставрополье задержали министра туризма региона - РИА Новости, 05.02.2022

В Ставрополье задержали министра туризма региона

Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте местной прокуратуры. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T02:02

2022-02-05T02:02

2022-02-05T10:46

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ставропольский край

происшествия

новости - туризм

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте местной прокуратуры.Согласно данным на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма в Ставропольском крае является Кирилл Реут.Установлено, что министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт по организации и проведению фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году. Более того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. По данному факту в отношении министра туризма возбуждено уголовное дело.Добавляется, что расследование дела находится на контроле аппарата прокуратуры края. В настоящее время прокуратура и УФСБ по краю продолжают проверки по исполнению других многомиллионных контрактов, заключенных министерством в период с 2019 по 2021 годы.

https://ria.ru/20211218/avtomobil-1764384823.html

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россия, ставропольский край, происшествия, новости - туризм