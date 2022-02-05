https://ria.ru/20220205/stavropole-1771192224.html
В Ставрополье задержали министра туризма региона
В Ставрополье задержали министра туризма региона - РИА Новости, 05.02.2022
В Ставрополье задержали министра туризма региона
Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте местной прокуратуры. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T02:02
2022-02-05T02:02
2022-02-05T10:46
россия
ставропольский край
происшествия
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:280:1956:1380_1920x0_80_0_0_d43abc0ca9979696fb36e279b4a0ee05.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте местной прокуратуры.Согласно данным на сайте Федерального агентства по туризму РФ, министром туризма в Ставропольском крае является Кирилл Реут.Установлено, что министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт по организации и проведению фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году. Более того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. По данному факту в отношении министра туризма возбуждено уголовное дело.Добавляется, что расследование дела находится на контроле аппарата прокуратуры края. В настоящее время прокуратура и УФСБ по краю продолжают проверки по исполнению других многомиллионных контрактов, заключенных министерством в период с 2019 по 2021 годы.
https://ria.ru/20211218/avtomobil-1764384823.html
https://ria.ru/20210810/rastrata-1745144124.html
россия
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/19/1571961781_0:96:1956:1563_1920x0_80_0_0_5790ba927e873e78bde44c434f65b3f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ставропольский край, происшествия, новости - туризм
02:02 05.02.2022 (обновлено: 10:46 05.02.2022)
В Ставрополье задержали министра туризма региона
Министра туризма Ставрополья задержали по подозрению в превышении полномочий
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержали по подозрению в превышении полномочий, сообщается на сайте
местной прокуратуры.
Согласно данным на сайте
Федерального агентства по туризму РФ
, министром туризма в Ставропольском крае
является Кирилл Реут.
Установлено, что министерство туризма Ставропольского края в 2021 году заключило госконтракт по организации и проведению фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения контракта выяснилось, что его предметом были услуги, оказанные министерству по контракту, заключенному еще в 2020 году. Более того, при формировании цены контракта, заключенного в 2021 году, по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы, а его общая стоимость была завышена в 10 раз.
Отмечается, что в результате бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей. По данному факту в отношении министра туризма возбуждено уголовное дело.
"Подозреваемый в превышении должностных полномочий министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан органами предварительного следствия для дальнейшего решения вопроса об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Добавляется, что расследование дела находится на контроле аппарата прокуратуры края. В настоящее время прокуратура и УФСБ по краю продолжают проверки по исполнению других многомиллионных контрактов, заключенных министерством в период с 2019 по 2021 годы.