https://ria.ru/20220205/sobaki-1771199544.html

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак - РИА Новости, 05.02.2022

В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак

Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T07:55

2022-02-05T07:55

2022-02-05T16:11

происшествия

чита

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

забайкальский край

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ЧИТА, 5 фев — РИА Новости. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Спустя две недели в регионе начали доследственную проверку после нападения собаки на трехлетнего ребенка, которому наложили 48 швов.Уточняется, что режим повышенной готовности исключит пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечит приоритет безопасности жизни и здоровья человека."В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей", — добавили в пресс-службе.Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкалья зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих укусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 со множественными глубокими ранами.

https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html

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забайкальский край

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происшествия, чита, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), забайкальский край