https://ria.ru/20220205/sobaki-1771199544.html
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак - РИА Новости, 05.02.2022
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак
Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:55
2022-02-05T07:55
2022-02-05T16:11
происшествия
чита
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
забайкальский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588287519_0:15:3118:1768_1920x0_80_0_0_10a0c4f644e2865afa984d251e726a68.jpg
ЧИТА, 5 фев — РИА Новости. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Спустя две недели в регионе начали доследственную проверку после нападения собаки на трехлетнего ребенка, которому наложили 48 швов.Уточняется, что режим повышенной готовности исключит пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечит приоритет безопасности жизни и здоровья человека."В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей", — добавили в пресс-службе.Только с начала 2022 года в Чите зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором на территории Забайкалья зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих укусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 со множественными глубокими ранами.
https://ria.ru/20220202/sobaki-1770594740.html
чита
забайкальский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588287519_0:0:2676:2006_1920x0_80_0_0_f37aa513a80a43187c3cb0b4869294ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чита, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), забайкальский край
07:55 05.02.2022 (обновлено: 16:11 05.02.2022)
В Забайкалье ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак
В Забайкальском крае ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей
ЧИТА, 5 фев — РИА Новости. Власти Забайкальского края ввели режим повышенной готовности из-за нападений собак на людей в населенных пунктах, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее в Забайкалье собаки насмерть загрызли семилетнюю девочку. Спустя две недели в регионе начали доследственную проверку после нападения собаки на трехлетнего ребенка, которому наложили 48 швов.
"В Забайкальском крае начал действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой нападений безнадзорных животных на людей на территориях населенных пунктов. Соответствующее постановление за подписью губернатора края Александра Осипова вступило в силу 5 февраля", — говорится в сообщении.
Уточняется, что режим повышенной готовности исключит пребывание на улицах городов и населенных пунктов безнадзорных животных, а также обеспечит приоритет безопасности жизни и здоровья человека.
"В частности, режим позволит контролировать запрет на кормление животных без владельцев, выгул собак без хозяев и препятствование отлову безнадзорных животных. Госветслужбе необходимо оперативно обеспечить работу временных приютов для животных, а также определить потребности для строительства постоянных. Органы местного самоуправления во взаимодействии с правоохранительными органами должны обеспечить безопасность людей", — добавили в пресс-службе.
Только с начала 2022 года в Чите
зарегистрировано 64 случая укусов собаками людей. За весь 2021 год Роспотребнадзором
на территории Забайкалья зарегистрировано более 2,3 тысячи случаев собачьих укусов, из них 212 с опасной локализацией и 11 со множественными глубокими ранами.